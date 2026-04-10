Black Chital Spotted in Umred : विदर्भाच्या जंगलात निसर्गाची किमया! उमरेड-करांडला अभयारण्यात पहिल्यांदाच दिसलं 'काळं चितळ', पाहा दुर्मिळ दृश्य

भंडारा : उमरेड-पवनी-करांडला वन्यजीव अभयारण्यात वन्यजीवप्रेमींसाठी उत्साहवर्धक घटना समोर (Rare Black Chital Spotted in Umred-Pauni-Karhandla) आली. पवनी गेट सफारीदरम्यान जंगल परिसरात एका दुर्मीळ काळ्या चितळाचे दर्शन झाले..ही दुर्मीळ घटना पवनी पर्यटन प्रवेशद्वारावरील मार्गदर्शक दिनेश डहारे यांनी सफारीदरम्यान कॅमेऱ्यात टिपली. नेहमीप्रमाणे तपकिरी रंग व पांढरे ठिपके असलेल्या चितळांच्या कळपात हा गडद काळसर रंगाचा चितळ दिसून आल्याने पर्यटक आणि वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली..वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, या चितळामध्ये कृष्णवर्णीयता नावाची दुर्मीळ आनुवंशिक अवस्था आढळते. या अवस्थेमुळे शरीरातील मेलॅनिन रंगद्रव्याचे प्रमाण जास्त असल्याने प्राण्याचा रंग सामान्यापेक्षा गडद किंवा जवळपास काळा दिसतो..वन्य अवस्थेत चितळांमध्ये अशा प्रकारची रंगवैविध्यता दुर्मीळ मानली जाते. उमरेड-पवनी-करांडला परिसर हा दाट जंगल, गवताळ प्रदेश आणि जलस्रोतांनी समृद्ध असून येथे चितळ, सांबर, रानडुक्कर यांसारख्या शाकाहारी प्राण्यांची मोठी संख्या आढळते..अशा दुर्मीळ रंगवैविध्य असलेल्या वन्यप्राण्यांचे दर्शन होणे हे अभयारण्यात असलेल्या समृद्ध जैवविविधतेचे आणि सुरक्षित अधिवासाचे द्योतक आहे.-संदीप भारती, सहाय्यक वनसंरक्षक, उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्य.