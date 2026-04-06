ताटातली चपातीही महागली; गव्हाच्या दरात किलोमागे दोन ते तीन रुपयांची वाढ, कारण काय?

नागपूर : निसर्गाचा लहरीपणा आणि जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीचा दुहेरी फटका आता थेट सर्वसामान्यांच्या ताटातील पोळीला बसू लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गहू उत्पादक पट्ट्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे गव्हाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम आवक घटण्यावर झाला आहे. परिणामी, बाजारात गव्हाच्या भावात किलोमागे दोन ते तीन रुपयांची वाढ झाली. गव्हाचे दर ऐन उन्हाळ्यात तेजीत आले आहेत..मागील काही काळापासून गव्हाचे भाव स्थिर होते. मात्र, ऐन कापणीच्या हंगामात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. पावसाच्या फटक्यामुळे बाजारात येणारा गहू भिजल्याने किंवा उत्पादकता घटल्याने आवक मंदावली आहे..Latur News: 'भाकरीच्या चंद्राला'आता महागाईचा डाग; ज्वारी ५५ ते ६० रुपये किलो, उत्पादन क्षेत्र घटल्याने हुरडा पार्ट्यांवरही परिणाम .दुसरीकडे, रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाची टंचाई निर्माण झाली आहे. भारत हा गहू उत्पादनात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून भारताच्या गव्हाला मोठी मागणी आहे. मागील वर्षी झालेल्या विक्रमी निर्यातीनंतर आता नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे..गहू हे केवळ घराघरातील अन्नाचा आधार नसून, ब्रेड आणि बेकरी उद्योगासाठी लागणारा तो प्रमुख कच्चा माल आहे. त्यामुळे गव्हाचे दर वाढल्याने बेकरी उत्पादनांच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक भागातून होणारी आवक गरजेच्या तुलनेत निम्म्यावर आली आहे. बाजारात मागणी कायम आहे, परंतु पुरवठा कमी असल्याने महिनाभरात भावात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे..Hingoli News: सेलु तालुक्यात यंदा ज्वारीचे उत्पादन घटणार; ज्वारीचा दर साडेचार ते पाच हजारांवर; प्रतिकूल हवामानामुळे परिणामाची चिन्हे.भारतात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये गव्हाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मात्र, यावर्षी अनेक राज्यांमध्ये एकाच वेळी नैसर्गिक संकट आल्याने उत्पादनाचे गणित बिघडले आहे. जोपर्यंत नवीन मालाची आवक मोठ्या प्रमाणावर आणि दर्जेदार पद्धतीने सुरू होत नाही, तोपर्यंत गव्हाचे दर चढेच राहतील, अशी प्रतिक्रिया नागपूर किरकोळ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी दिली.