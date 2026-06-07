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NEET Paper Leak updates: NEET पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय

NEET-UG पेपर लीक प्रकरणानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आता Zero Trust Architecture प्रणाली लागू केली जाणार आहे. याअंतर्गत विषय तज्ज्ञ थेट प्रश्नपत्रिका तयार करणार नाहीत.

NEET-UG पेपर लीक प्रकरणानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आता Zero Trust Architecture प्रणाली लागू केली जाणार आहे. याअंतर्गत विषय तज्ज्ञ थेट प्रश्नपत्रिका तयार करणार नाहीत. त्याऐवजी सुमारे 10 हजार प्रश्नांच्या केंद्रीय प्रश्नपेढीत प्रश्न जमा केले जातील आणि संगणकीय अल्गोरिदमद्वारे अंतिम प्रश्नपत्रिका निवडली जाईल. तसेच प्रश्नांच्या भाषांतरासाठी 85 टक्के AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. NEET पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेची गोपनीयता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. नेमकं काय बदलणार? विद्यार्थ्यांवर याचा काय परिणाम होणार? पाहा हा संपूर्ण व्हिडिओ...

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