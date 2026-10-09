Nana Patekar: श्रीरामपूरशी जुळला खास भावबंध; बोरावके कॉलेज, ‘स्वप्नपक्षी’ अन् जुन्या आठवणींना उजाळा

-महेश माळवेश्रीरामपूर : आपल्या कसदार अभिनयाने, बाणेदार व्यक्तिमत्त्वाने आणि कडक संवादफेकीने रसिकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या संस्मरणीय आठवणींचा प्रवास आज पुन्हा एकदा श्रीरामपूरकरांच्या हृदयात ताजा झाला. नानांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते देशभर पसरलेले असले, तरी श्रीरामपूरकरांसाठी नाना हे केवळ एक महान अभिनेते नव्हते, त्यांचा या शहराशी ऋणानुबंध जोडला गेला होता. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नाना पाटेकर यांच्या पत्नी नीलकांती (माहेरच्या नीलकांती हलदुले) यांचे श्रीरामपूर शहराशी अतिशय जवळचे नाते. काळाच्या ओघात अनेक वर्षांनंतर जेव्हा नानांनी बोरावके महाविद्यालयाच्या स्नेहसंमेलनानिमित्ताने श्रीरामपूरला भेट दिली. तेव्हा नानांनी जेव्हा माईक हातात घेतला, तेव्हा वातावरण अगदी भारावून गेले होते. यावेळी त्यांनी जाहीर व्यासपीठावरून ‘मी श्रीरामपूरचा जावई आहे,’ असा उल्लेख करताच उपस्थितांनी दिलेली दाद आज पुन्हा श्रीरामपूरकरांच्या मनात जागी झाली..साधारण १९६८-६९ च्या सुमारास हलदुले कुटुंब श्रीरामपुरात वास्तव्यास आले. नीलकांती यांचे वडील श्रीरामपुरात उत्पादन शुल्क अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. नीलकांती यांनी आपले माध्यमिक शिक्षण येथील बालिका विद्यालयातून पूर्ण केले. श्रीरामपुरात त्यांनी सुमारे सात ते आठ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ व्यतीत केला. नंतर त्यांनी प्रायोगिक व व्यावसायिक रंगभूमीवर आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. नाटकात काम करत असतानाच त्यांची भेट नाना यांच्याशी भेट झाली. नानांच्या संघर्षाच्या काळात नीलकांती यांनी त्यांना भक्कम आधार दिला आणि १९७८ मध्ये दोघे विवाहबद्ध झाले. त्यामुळे नानांशी वेगळा ऋणानुबंध जुळला होता..मी, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी माणिक कापसे आणि युनिव्हर्सिटी सेक्रेटरी गौतम दळवी यांनी स्नेहसंमेलनाला नाना पाटेकर यांनाच आणण्याचा हट्ट धरला होता. माझे नृत्यगुरू प्रभाकर भैलुमे हे नानांचे मित्र असल्याने त्यांनी मुंबईत जाऊन त्यांना खास निमंत्रण दिले. श्रीरामपुरात नानांचे स्वागत करताना ते मला आवर्जून म्हणाले, ‘तुझ्या गुरूंनी तुझी खूप स्तुती केली आहे, मला तुला भेटायचेच होते.’ त्या काळात मोठे कलाकार हजारो रुपये मानधन घ्यायचे; पण नाना स्वखर्चाने श्रीरामपूरला आले आणि १ रुपयाही घेतला नाही.- जयश्री नवले, तत्कालीन महिला प्रतिनिधी, बोरावके महाविद्यालय, श्रीरामपूर.Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.हलदुले कुटुंब आणि आमचे भुसे कुटुंब यांचे अत्यंत जवळचे संबंध. नीलकांती या माझ्या मानसभगिनी. त्यामुळे नाना पाटेकर यांच्याशीही गेल्या ४० वर्षांपासून आमचा कौटुंबिक ऋणानुबंध आणि जिव्हाळा राहिला. नीलकांती यांच्या भावाने लिहिलेल्या ''स्वप्नपक्षी'' या नाटकात नीलकांती यांनी काम केले होते. अलीकडेच माझी तब्येत बरी नसताना नानांनी स्वतः व्हिडिओ कॉलद्वारे माझी आस्थेने विचारपूस केली होती. नीलकांती आजही आमच्या घरी नियमित येतात.- नामदेव भुसे, ज्येष्ठ कापड व्यावसायिक, श्रीरामपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.