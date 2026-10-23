ZODIAC PREDICTIONS: मीन राशीत शनि-चंद्राची युती, तयार झाला विष योग; पुढचे ३ दिवस तुमच्या राशीसाठी कसे असणार? जाणून घ्या राशीभविष्य

SHANI CHANDRA YUTI 2026: ज्योतिषशास्त्रात चंद्राला खूप महत्त्वाचं स्थान दिलं जातं. चंद्राचा राशीबदलही कमी वेळात होत असल्याने त्याचा परिणाम काही दिवसांसाठी पाहिला जातो. २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चंद्र कुंभ राशीतून निघून मीन राशीत प्रवेश करणार आहे आणि २५ ऑक्टोबरला दुपारनंतर तो मेष राशीत जाईल. यावेळी शनि मीन राशीत वक्री अवस्थेत आहे. त्यामुळे मीन राशीत शनि आणि चंद्राची युती तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रात या युतीला ‘विष योग’ असं म्हटलं जातं. त्यामुळे पुढचे काही दिवस १२ राशींपैकी काही राशींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. कोणत्या राशीला फायदा होऊ शकतो आणि कोणत्या राशीच्या लोकांनी जरा जपून राहावं, जाणून घेऊया..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांचा या काळात खर्च वाढू शकतो. अचानक काही खर्च समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पैशांचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. कामाच्या ठिकाणीही काही चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक बाबतीत चांगला ठरू शकतो. उत्पन्नाचे काही नवीन मार्ग मिळू शकतात. आधीपासून सुरू असलेल्या कामातूनही पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन संधी मिळू शकतात. एखादी चांगली बातमीही मिळू शकते..Rashibhavishya: या राशींचे लोक स्वतःच्या बळावर करतात सर्व काही साध्य; मेहनतीला येतो यशाचा रंग, पुढचं आयुष्य पैशात खेळतात.मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांना कामात यश मिळू शकतं, मात्र त्यासाठी मेहनत घ्यावी लागेल. एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागू शकतात. आर्थिक स्थिती फारशी बदलणार नाही. आरोग्याची मात्र काळजी घ्या.कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांनी या काळात जरा सावध राहणं गरजेचं आहे. कामाच्या ठिकाणी काही अडचणी येऊ शकतात. खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाकडे लक्ष द्या. प्रवास करताना घाई करू नका..सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फारसा सोपा नसेल, असं ज्योतिषशास्त्रानुसार मानलं जातं. पैशांच्या बाबतीत नुकसान होऊ नये यासाठी काळजी घ्या. कोणताही मोठा आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घाईत घेऊ नका. नात्यांमध्येही गैरसमज होण्याची शक्यता आहे.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी वैवाहिक आणि प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा काळ संमिश्र राहू शकतो. जोडीदारासोबत एखाद्या छोट्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असली, तरी खर्चही वाढू शकतो. त्यामुळे मोठे निर्णय घेताना थोडं थांबून विचार करा..तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ काही बाबतीत चांगला ठरू शकतो. समाजात तुमची ओळख आणि मान वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी अडचणी निर्माण करणाऱ्या लोकांवर मात करता येईल. आर्थिक बाबतीतही फायदा होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीची संधी मिळाली तर योग्य माहिती घेऊनच निर्णय घ्या.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांना प्रेम आणि कुटुंबाच्या बाबतीत काही अडचणी जाणवू शकतात. कामाचा ताण वाढू शकतो. त्यामुळे मनावरही ताण येण्याची शक्यता आहे. जोडीदार किंवा कुटुंबातील व्यक्तींशी बोलताना शब्द जपून वापरा. छोट्या गोष्टी मोठ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्या..धनु राशीधनु राशीच्या लोकांनी या काळात कुटुंबातील वाद टाळण्याचा प्रयत्न करावा. जवळच्या व्यक्तींशी मतभेद होऊ शकतात. पैशांशी संबंधित मोठे निर्णय काही दिवस पुढे ढकलले तर चांगलं राहू शकतं. व्यवसायातही काही अडथळे येण्याची शक्यता आहे.मकर राशीमकर राशीच्या लोकांची मेहनत या काळात कामी येऊ शकते. मात्र, रागावर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं आहे. कोणाशीही वाद घालणं टाळा. पैशांशी संबंधित निर्णय घेताना घाई करू नका. शांतपणे विचार करून घेतलेला निर्णय जास्त योग्य ठरू शकतो..Daily Horoscope: साेमवार १९ आॅक्टाेबर राशीभविष्य.कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांनी पैशांच्या बाबतीत सावध राहणं गरजेचं आहे. अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवून आर्थिक व्यवहार करू नका. गुंतवणुकीतून लगेच मोठा फायदा मिळेल, असं वाटत असेल तर घाईने निर्णय घेऊ नका. कुटुंबात काही कारणामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो.मीन राशीमीन राशीतच शनि आणि चंद्राची युती होत असल्याने या राशीच्या लोकांनी स्वतःच्या मनःस्थितीकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. कामात काही अडथळे येऊ शकतात. अपेक्षेप्रमाणे लगेच परिणाम मिळतीलच असं नाही. व्यवसायाची स्थिती मात्र सामान्य राहू शकते. कुटुंबातील व्यक्तींची साथ मिळेल, पण त्यांच्या आरोग्याची चिंता वाटू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.