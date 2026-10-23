इलॉन मस्कला विसरा! इंजिनिअरिंगचं शिक्षण न घेता उत्तराखंडच्या तरुणानंही बनवली उडणारी कार; १३ वर्षांची मेहनत फळाला

इच्छा असेल आणि काहीतरी नवीन करण्याची जिद्द असेल, तर शिकण्याचा मार्ग आपोआप सापडतो, हे उत्तराखंडमधील रवी तमता या तरुणानं दाखवून दिलं आहे. अल्मोडा जिल्ह्यातील कला शाखेचा पदवीधर असलेल्या रवीने इंजिनिअरिंगचं शिक्षण न घेता इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कारचं प्रोटोटाइप तयार केलं आहे. इंटरनेटवरून माहिती मिळवत आणि स्वतः प्रयोग करत त्याने तब्बल १३ वर्षं यावर काम केलं. त्यांच्या HAPIDA SKYNeX या एक आसनी वाहनाची ऑगस्टमध्ये चाचणी उड्डाणही पार पडली..रवी तमता हा उत्तराखंडमधील जागेश्वर धामजवळच्या काफलीखान गावात लहानाचा मोठा झाला. डोंगराळ भागात प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणी त्यानं जवळून अनुभवल्या आहेत. विशेषतः रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी वळणावळणाच्या रस्त्यांवरून बराच प्रवास करावा लागतो. या अडचणींवर उपाय शोधण्याच्या विचारातून त्याला फ्लाइंग कार बनवण्याची कल्पना सुचली..Elon Musk: अंतराळात डेटा सेंटर, जमिनीवर एआयचा विस्तार! काय आहे एलॉन मस्क यांचा जगाला धडकी भरविणारा मास्टर प्लॅन?.२०१५ मध्ये त्यानं या दिशेने काम सुरू केलं. आपल्या Hapida Sky Private Limited या कंपनीच्या माध्यमातून त्याची ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याने बनवलेल्या वाहनाला उड्डाण करण्यासाठी धावपट्टीची गरज नसून, ते थेट वर उड्डाण करू शकतं आणि खाली उतरू शकतं. यासाठी त्यात अनेक इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि प्रोपेलर्स वापरण्यात आले आहेत.हे तंत्रज्ञान मल्टिरोटर ड्रोनसारखं आहे..रवीने गावात प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर नैनिताल कॅम्पसमधून कला शाखेची पदवी मिळवली. त्याचे वडील हरीश राम हे मेकॅनिक आहेत. औपचारिक इंजिनिअरिंगचं शिक्षण किंवा विशेष प्रयोगशाळा नसतानाही रवीने इंटरनेटवरील माहिती आणि प्रत्यक्ष प्रयोगांच्या मदतीने आपलं तांत्रिक ज्ञान वाढवलं. यापूर्वीही त्याने काही वेगळे प्रयोग केले आहेत. मोबाइल चार्ज करणारे शूज, दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी स्मार्ट काठी, बांबू कापण्याचं यंत्र आणि अग्निशमन उपकरणं अशा वस्तू त्याने विकसित केल्याचं सांगितलं जातं. वन विभागासाठीही त्याने अग्निशमन उपकरण तयार केलं आहे..Elon Musk: ''मी कोणत्याही गोऱ्या व्यक्तीला देशाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू देणार नाही''; इलॉन मस्क वादावर असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?.HAPIDA SKYNeX च्या चाचणी उड्डाणामुळे रवीच्या प्रयत्नांना महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला आहे. मात्र, याचा अर्थ हे वाहन प्रवासी वाहतुकीसाठी सज्ज झालं आहे, असा नाही. बॅटरीची क्षमता, वाहनाचा समतोल आणि सुरक्षितता यांसाठी आणखी चाचण्या आवश्यक आहेत. प्रत्यक्ष वापरापूर्वी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाची (DGCA) आवश्यक मंजुरीही घ्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.