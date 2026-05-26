भारताची ३७ जहाजं होर्मुझमध्ये अडकून, देशात कच्च्या तेलाचा साठा किती? खतांचे काय? पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितली आकडेवारी

अमेरिका इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगातील अनेक देशात इंधन तुटवड्याची स्थिती निर्माण झालीय. भारतातही काही भागांमध्ये पेट्रोल पंपांवर नो स्टॉक असे बोर्ड लागलेत. तर काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीनं पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत संसदीय समितीनं अधिकाऱ्यांवर इंधन पुरवठ्यावरून प्रश्नांची सरबत्ती केली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला जलवाहतूक, इंधन पुरवठा आणि खतांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती दिली. India fuel supply update as 37 ships remain stuck near Strait of Hormuz.देशात कच्च्या तेलाचा साठा ७८ दिवस पुरेल इतका आहे. तसंच एलपीजीचा तुटवडा नसल्याचंही पेट्रोलियम मंत्रालयाकडन सांगण्यात आलंय. सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीमुळे भारताची जवळपास ३७ जहाजं पर्शियन आखातात अडकून पडली असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं..पेट्रोल- डिझेल नंतर आता सोनेही महाग, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर.पश्चिम आशियातील संकटामुळे सागरी व्यापारावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चर्चा करण्यासाठी परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृतीविषयक संसदीय स्थायी समितीची बैठक पार पडली. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे भारताची ३७ जहाजे अद्यापही पश्चिम आशियात अडकून पडली आहेत. युद्ध कधी संपेल याबाबत अनिश्चितता असली तरी इंधनाचा तुटवडा भासू नये, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले..विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पश्चिम आशियातील युद्ध संपण्याबाबत अनिश्चितता असूनही सरकारने याबाबतची पावलं आधी का उचलली नाहीत असाही प्रश्न विचारला. सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आधीपासूनच नियोजन करायला हवं होतं असं खासदारांनी अधिकाऱ्यांना म्हटलं..समितीसमोर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, खरीप पेरणीच्या आधी देशात कोणत्याही प्रकारे खतांचा तुटवडा नाही. सरकारने पर्यायी व्यवस्था केलीय. जवळपास ८० लाख टन खतांचा साठा पर्यायी पद्धतीने खरेदी करण्यात आलाय. सध्या ७८ लाख टन खतांची मागणी असून ती पूर्ण केली जात आहे.