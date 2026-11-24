नवी दिल्ली : भोटेकोशी येथे ऑगस्टमध्ये अचानक आलेल्या पुरानंतर नेपाळची पुनर्बांधणी व दीर्घकालीन विकास बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज १५ हजार १२० कोटी रुपयांचे विकास सहकार्य पॅकेज जाहीर केले. भारताच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेले नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान भारत आणि नेपाळ यांच्यात एकूण आठ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.राष्ट्रपती भवनात सोमवारी सकाळी औपचारिक स्वागत झाल्यानंतर पंतप्रधान शाह आणि पंतप्रधान मोदी यांची नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे बैठक झाली. या बैठकीत उभय देशांदरम्यानच्या संबंधांचा आढावा आणि ऑगस्टमध्ये अकस्मात आलेल्या विनाशकारी पुराच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला व पुनर्बांधणी प्रयत्नांना बळ देण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या निर्णयांवर चर्चा झाली. भारत-नेपाळमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. .उभय देशांनी अवकाश तंत्रज्ञान, सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि शहरी विकास यांसह अनेक क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली. दोन्ही देशांतील लुंबिनी व बोधगया यांसह बौद्ध व हिंदू पवित्र स्थळांमधील जोडणी अधिक मजबूत केली जाईल, असे मोदी यांनी सांगितले. नेपाळच्या नद्यांमधील स्वच्छ ऊर्जेच्या अफाट क्षमतेचा आणि भारताच्या विशाल ऊर्जा बाजारपेठेचा परस्परपूरक लाभ मोदी यांनी अधोरेखित केला..नवी दिल्ली : राष्ट्रपती भवनामध्ये झालेल्या स्वागत समारंभामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांचे स्वागत केले.नेपाळसाठी भारताची दोन बंदरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळच्या परदेशी व्यापारासाठी गुजरातच्या कांडला येथील दीनदयाळ बंदर हा नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली, तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर ओडिशातील पारादीप बंदराचाही वापर नेपाळला करता येणार आहे. सीमापार दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी नव्या लोहमार्गांची, पुलांची, एकात्मिक तपासणी नाक्यांची (आयसीपी) आणि पेट्रोलियम वाहिन्यांची उभारणी करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.\rभारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध केवळ शेजारी देशांचे नसून, जवळीक आणि अढळ विश्वासाचे आहेत. आम्ही आमचे आनंद आणि आमची आव्हाने वाटून घेतो. आम्ही एकमेकांच्या प्रगतीत भागीदार आहोत आणि कठीण काळात एकमेकांना आधार देतो. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान भारत-नेपाळ पारंपरिक द्विपक्षीय संबंध हिमालयाइतके दृढ आणि महासागराइतके अफाट आहेत. या चिरस्थायी नात्याच्या भक्कम पायावर उभे राहून भविष्यासाठी मजबूत खांब उभारणे ही काळाची गरज आहे. - बालेन शाह, पंतप्रधान, नेपाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.