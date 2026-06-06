देशात खळबळ! मोठा पक्ष फुटणार? १६ खासदारांचे फोन बंद, २२ खासदार पक्ष फोडण्यास तयार; मुख्यमंत्री दिल्लीत तळ ठोकून

पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता गमावल्यानंतर आणि ५८ आमदारांच्या बंडानंतर आता तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या अस्तित्वावरच गंभीर संकट उभे राहिले आहे. दिल्लीत संसदीय पक्षात मोठी विभागणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी आठवड्यात ममता बनर्जी आणि अभिषेक बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधनाच्या बैठकीसाठी दिल्लीत येत असताना, पक्षातील किमान २२ खासदार बंड करून स्वतःला खरी टीएमसी म्हणून घोषित करण्याच्या तयारीत आहेत..बंडखोर गटाचे नेतृत्वया बंडखोर गटाचे नेतृत्व बारासात लोकसभा मतदारसंघातील खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांच्याकडे आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सदनांतील खासदार या गटात सामील झाले आहेत. बंडखोर खासदार सोमवारपर्यंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आणि राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन स्वतःला असली तृणमूल काँग्रेस म्हणून अधिकृतपणे सादर करण्याची योजना आखत आहेत. ममता आणि अभिषेक दिल्लीत असतानाच हा राजकीय धमाका होणार असल्याने पक्षासाठी हा मोठा धक्का ठरेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे..Mamata Banerjee: तृणमूल काँग्रेसच्या महिला खासदाराला केंद्र सरकारने दिली वाय दर्जाची सुरक्षा; नेमकं काय घडलं?.दिल्लीत शुभेंदूंचा मुक्कामया राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य दिल्लीतच मुक्काम ठोकून आहेत. समिक भट्टाचार्य यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, टीएमसीचे खासदार सतत संपर्क साधत आहेत. “तृणमूल काँग्रेस आता भूतकाळ झाली आहे. लवकरच ती इतिहासातील एक छोटासा अध्याय बनून राहील,” असे त्यांचे मत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय महासचिव लॉकेट चटर्जी यांनीही हसत हसत सांगितले की, ४ मे च्या निवडणूक निकालानंतर अनेक खासदार टेक्स्ट, व्हॉट्सअॅप आणि फोनद्वारे संपर्कात आहेत. ते फक्त पक्ष बदलण्याची वाट पाहत आहेत..पक्षांतर कायद्याच्या कलम १० अन्वये अयोग्य ठरू नये म्हणून बंडखोर गटाला दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. हाजी नुरुल इस्लाम यांच्या निधनानंतर लोकसभेत टीएमसीचे २८ सदस्य शिल्लक आहेत तर राज्यसभेत १३ सदस्य आहेत. अधिकृत विभागणी साध्य करण्यासाठी बंडखोरांना किमान १९ लोकसभा आणि ९ राज्यसभा खासदारांची साथ हवी आहे. सूत्रांनुसार, सध्या दोन्ही सदन मिळून २२ खासदार बंडखोर गटात तयार झाले आहेत..शुक्रवारी अनेक खासदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता १६ पैकी १५ खासदारांचे फोन बंद होते. यात चित्रपट क्षेत्रातील कलाकार, माजी खेळाडू आणि नवनिर्वाचित खासदारांचा समावेश आहे. काही खासदार असेही आहेत ज्यांना नुकतेच राहुल गांधी यांनी भेटण्यास नकार दिला होता. मुख्य बागी नेत्री काकोली घोष दस्तीदार यांचा फोन मात्र सुरू होता, मात्र त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.काकोली घोष यांनी एक्स (ट्विटर) वर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांचे एक वाक्य आणि चार्ल्स मॅके यांच्या कविता शेअर करत आपल्या चार दशकांच्या राजकीय संघर्षाचा उल्लेख केला..Mamata Banerjee Setback : उद्धव ठाकरेंपेक्षाही ममता बॅनर्जींना धक्का!, ८० पैकी ५९ आमदार साथ सोडणार; बंगालचे एकनाथ शिंदे कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.