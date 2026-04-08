शस्त्रसंधीसाठी अटी! होर्मुझवर इराणसह ओमानही आकारणार टोल; भारताकडूनही वसुली?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या युद्धात २ आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीची घोषणा केलीय. शस्त्रसंधीनंतरही इराणनेसुद्धा अटींवर सहमती दर्शवलीय. यामुळे आता होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीला खुली होण्याची शक्यता आहे.आता इथून तेलाच्या जहाजांचे दळणवळण सुरू होईल. मात्र यासाठी इराणसह ओमानसुद्धा टोल आकारणी करणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण टॅक्सचा उल्लेख शस्त्रसंधीच्या अटींमध्ये असल्याचं सांगितलं जातंय. Strait of Hormuz toll plan by Iran and Oman after truce raises global concern.एपी न्यूजने एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं सांगितलं की, दोन आठवड्याच्या शस्त्रसंधीच्या करारात शुल्काबाबत उल्लेख आहे. यानुसार इराण आणि ओमान दोघेही होर्मुझमधून निघणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क वसुल करतील. इराण या रकमेचा वापर देशात पुन्हा होणाऱ्या बांधकामासाठी करणार आहे. तर ओमानच्या भूमिकेबाबत अद्याप काही समोर आलं नाहीय..अमेरिकेची २ आठवडे युद्धबंदी! पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं कॉपी पेस्ट ट्विट; स्क्रीप्ट ट्रम्पनी लिहून दिली? .होर्मुझ ओमान आणि इराणच्या हद्दीत येतं. पण जगात याला आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानलं जातं. त्यामुळे आतापर्यंत कोणत्याही देशाच्या जहाजाला इथं टोल द्यावा लागत नव्हता. भारताची अनेक जहाजं होर्मुझमध्ये अडकली आहे. यापैकी शिवालिक, नंदादेवी, जग वसंद, पाईन गॅस, ग्रीन सान्वी ही जहाजं भारताच्या दिशेनं आली आहेत. मात्र अजूनही १६ भारतीय जहाजं होर्मुझमध्ये आहेत. भारताकडून शुल्क दिलं जातंय की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाहीय. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार होर्मुझमधून बाहेर येण्यासाठी शुल्क दिल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना नाही..होर्मुझ जलमार्ग इराणने बंद केल्यानंतर जगात ऊर्जा संकट निर्माण झालंय. जहाजांची वाहतूक जवळपास ९५ टक्के कमी झाली. इराणने केवळ चीन, रशिया, भारत, इराक आणि पाकिस्तानला होर्मुझमधून वाहतुकीला परवानगी दिली होती. पण अमेरिकेकडून सातत्यानं हल्ले आणि धमक्या दिल्या जात असल्यानं इराणने होर्मुझसह इतर जलमार्गही बंद करू असा इशारा दिला आहे.