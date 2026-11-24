Nepal Earthquake: नेपाळमध्ये मंगळवारी (२४ नोव्हेंबर) सकाळी ५.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला. सकाळी ७ वाजून २ मिनिटांनी झालेल्या या भूकंपाचे धक्के भारत, भूतान आणि चीनमधील काही भागांतही जाणवले. युरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटरच्या (EMSC) माहितीनुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू नेपाळमधील लेलेप परिसरात होता. जमिनीखाली सुमारे १० किलोमीटर खोलीवर हा भूकंप झाला. तर भारताच्या नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीने (NCS) भूकंपाची तीव्रता ५.३ आणि खोली २० किलोमीटर असल्याचे नोंदवले आहे.NCS च्या माहितीनुसार, या भूकंपाचे केंद्र सिक्कीममधील युक्सोमच्या वायव्येला ६१ किलोमीटर अंतरावर होते. भूकंपाचे केंद्र २७.८५५ अक्षांश आणि ८७.९०९ रेखांशावर नोंदवण्यात आले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .भारतासह आसपासच्या परिसरात सहा भूकंपांची नोंदनेपाळमधील भूकंपाव्यतिरिक्त मंगळवारी पहाटे भारत आणि शेजारील देशांमध्ये आणखी पाच भूकंप झाल्याची नोंद करण्यात आली. सिक्कीममधील मंगन येथे पहाटे ५:२२ वाजता २.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला. याचे केंद्र लाचुंगच्या वायव्येला ५१ किलोमीटर अंतरावर होते..महाराष्ट्रातील पालघरमध्येही पहाटे ४:१० वाजता २.५ तीव्रतेचा सौम्य भूकंपांच धक्का बसला. याचे केंद्र नाशिकच्या पश्चिमेला ८५ किलोमीटर अंतरावर आणि पाच किलोमीटर खोलीवर होते. याशिवाय आसाममधील कार्बी आंगलाँग येथे पहाटे ३:३९ वाजता २.५ तीव्रतेचा भूकंप झाला..Earthquake Today : दोन राज्यात सकाळी भूकंपाचे धक्के, तेलगंणातील नारायणपेट अन् हिमाचलमधील चंबा हादरले.तिबेटमध्ये पहाटे ३:१९ वाजता २.८ तीव्रतेचा, तर बांगलादेशात मध्यरात्री २:२४ वाजता २.८ तीव्रतेचा भूकंप नोंदवण्यात आला..नेपाळमध्ये यापूर्वीही विनाशकारी भूकंपनेपाळ भूकंपप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने येथे वारंवार भूकंपाचे धक्के जाणवतात. १५ जानेवारी १९३४ रोजी ८.० तीव्रतेच्या भूकंपाने नेपाळ आणि बिहारमध्ये मोठे नुकसान झाले होते. या दुर्घटनेत सुमारे १० हजार ६०० जणांचा मृत्यू झाला होता..२५ एप्रिल २०१५ रोजी ७.८ तीव्रतेच्या भूकंपाने नेपाळला मोठा तडाखा दिला. या दुर्घटनेत सुमारे नऊ हजार लोकांचा मृत्यू झाला, तर लाखो इमारतींचे नुकसान झाले. त्यानंतर १२ मे रोजी ७.३ तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला होता. त्यामुळे नेपाळमधील भूकंपांच्या घटनांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.