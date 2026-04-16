Jalgaon ACB Trap : 'केवायसी'साठी 100 रुपये लाच घेताना महिला कर्मचाऱ्याला अटक; ACB ची धडक कारवाई, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

जळगाव : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळातर्फे गृहोपयोगी संचवाटप करण्यासाठी 'केवायसी' करण्याच्या नावाखाली १०० रुपयांची लाच घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुद्देमालासह (Jalgaon ACB Case) पकडले. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..जळगाव शहरातील एका तक्रारदाराने ९ एप्रिलला योजनेंतर्गत गृहोपयोगी संच मिळण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली होती. बुधवारी (ता. १५) त्यांना चिंचोली (ता. जळगाव) येथे संच घेण्यासाठी बोलविले होते..तिथे हजर राहिल्यावर संच मिळण्यापूर्वी तुमची केवायसी करावी लागेल व त्यासाठी १०० रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी महिला लोकसेवक आसमा परवीन शेख इरफान (वय ३८, रा. शिवाजीनगर, जळगाव) हिने केली. याबाबत तक्रारदाराने जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली..तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर, निरीक्षक रेश्मा अवतारे, स्मिता नवघरे व पथकाने सापळा रचला. आसमा शेख यांनी पंचांसमक्ष १०० रुपयांची लाच स्वीकारली. पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले..टेबलाखाली आढळली अन्य रोकडसंशयित महिला कर्मचारी बसलेल्या टेबलाखालील पत्राच्या पेटीत ४१ हजार २५० रुपयांची रोकड आढळून आली. यामुळे इतर लाभार्थ्यांकडूनही रक्कम गोळा केल्याचा संशय बळावला आहे. कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी केल्यास टोल फ्री क्रमांक १०६४ किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक ७५८८६६१०६४ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.