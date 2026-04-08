जळगाव

महाराष्ट्रातील 'या' बँकेचा परवाना रद्द, १९४६ ला सुरू झालेल्या बँकेला RBIचा दणका

Shirpur Merchants Bank रिझर्व्ह बँकेने मर्चेंट बँकेचा बँकिंग व्यवसाय परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीत कोणताही फरक दिसून येत नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
RBI Cancels Shirpur Bank License

सूरज यादव
Updated on

शिरपूर, ता. ७ : येथील दि शिरपूर मर्चेंट बँकेचा बँकिंग व्यवसाय परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रद्द केला असून, ठेवी स्वीकारणे किंवा परत देणे तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढे बँकेवर अवसायक नेमला जाणार असल्याचे निश्चित असून, या सुवर्णमहोत्सवी बँकेला अखेरची घरघर लागल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. Big Action Against Shirpur bank

