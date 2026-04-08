महाराष्ट्रातील 'या' बँकेचा परवाना रद्द, १९४६ ला सुरू झालेल्या बँकेला RBIचा दणका

शिरपूर, ता. ७ : येथील दि शिरपूर मर्चेंट बँकेचा बँकिंग व्यवसाय परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रद्द केला असून, ठेवी स्वीकारणे किंवा परत देणे तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढे बँकेवर अवसायक नेमला जाणार असल्याचे निश्चित असून, या सुवर्णमहोत्सवी बँकेला अखेरची घरघर लागल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. Big Action Against Shirpur bank.भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक चंद्रजित साहू यांनी २ एप्रिलला मर्चेंट बँकेच्या प्रशासकांना याबाबतचे आदेश दिले. सप्टेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तिला दिलेल्या उत्तराचे अवलोकन केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने मर्चेंट बँकेचा बँकिंग व्यवसाय परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीत कोणताही फरक दिसून येत नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे पत्रात म्हटले आहे..काय होणार ?रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशामुळे विद्यमान प्रशासक मंडळ बरखास्त केले जाणार असून, अवसायकाची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. बँकेच्या थकित कर्जाची वसुली आणि अन्य व्यवहार यापुढे अवसायकाच्या अधिकाराखाली पूर्ण केले जाणार आहेत. यासोबतच बँक अवसायानात काढण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, सुवर्णमहोत्सवी बँक इतिहासजमा होणार आहे..काय घडले ?असुरक्षित व बेकायदेशीर कर्जवाटप, प्रलंबित कर्जवसुली,संचालकांनी हस्तक्षेप करून दिलेली कर्जे आदी कारणांमुळे बँक आर्थिक अडचणीत सापडली होती. ठेवी परत मागण्यासाठी बँकेसमोर ठेवीदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याच्या कारणावरून एप्रिल २०२४ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, दोन वर्षांत पुरेशी कर्जवसुली करणे प्रशासकांनाही शक्य झाले नाही. या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्या रिझव्र्ह बँकेने अखेर बँकिंग परवाना रद्द करून मर्चेंट बँकेच्या ऊर्जितावस्थेसाठी आता काहीच करणे शक्य होणार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. यापूर्वीच काही संचालकांवर ठराविक रकमांची जोखीम निश्चित करण्यात आली आहे..गौरवशाली परंपरा१९४६ मध्ये स्थापन झालेली शिरपूर मर्चेंट बँक तालुक्यातील पहिली सहकारी बँक आहे. दैनंदिन व्यवसायातून बचत करून रक्कम शिल्लक टाकणाऱ्या लहान व्यावसायिकांची खाती आणि ठेवी या बँकेत मोठ्या प्रमाणावर होत्या. त्यामुळे 'सर्वसामान्यांची बँक' असा लौकिक बँकेने मिळविला होता. कोरोना संक्रमण कालावधीत ग्राहकाभिमुख सेवा दिल्यामुळे बँक नावाजली होती.