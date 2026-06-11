Tukaram Mundhe Pattern : तुकाराम मुंढे पॅटर्न! रत्नागिरीत ६० हॉटेल्सवर छापे; अनेक हॉटेल्सना नोटीस, ६ लाखांचा गुटखा जप्त

Food and Drug Administration Action : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची धुरा तुकाराम मुंढे यांनी हाती घेतल्यानंतर संपूर्ण राज्यात कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे. याचे पडसाद रत्नागिरी जिल्ह्यातही उमटू लागले आहेत. मुंढे यांच्या कडक आदेशानंतर रत्नागिरीचे अन्न व औषध प्रशासनाकडून अवैध गुटखामाफिया आणि नियमबाह्य हॉटेल चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. आठ ठिकाणी छापे टाकून सहा लाखांचा गुटखा जप्त केला असून, ६० हॉटेलची झडती घेण्यात आली. त्यातील चार जणांना सुधारणा करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत..जिल्ह्यात बेकायदेशीर गुटखा आणि पानमसाला विक्री करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने मोठी मोहीम उघडली आहे. या मोहिमेंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने रत्नागिरी जिल्हाभरात आठ ठिकाणी छापे टाकले. या धडक कारवाईत ६ लाख १४ हजार ५५७ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाला जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी सहा वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले असून, सात जणांवर कायदेशीर कारवाई केली आहे..गुटखामाफियांसोबतच जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिकदेखील प्रशासनाच्या रडारवर आली आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने जिल्ह्यातील ६० हॉटेल्सची अनपेक्षित तपासणी केली. यामध्ये स्वच्छतेचे आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार हॉटेलमालकांना तातडीने सुधारणा नोटीस दिली आहे. इतर तीन प्रकरणांमध्ये तडजोड शुल्क म्हणून २४ हजार रुपयांचा दंड जागेवरच वसूल करण्यात आला आहे..Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.अपुऱ्या मनुष्यबळाचा अडथळाएकीकडे धडक कारवाईचे कौतुक होत असताना, दुसरीकडे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाला मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात नऊ तालुके आहेत. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रासाठीचे साहाय्यक आयुक्तपदच रिक्त आहे. सध्या रायगडचे मिलिंद महागडे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे. जिल्ह्याचा गाडा केवळ चार अन्नसुरक्षा अधिकारी, दोन लिपिक आणि एक शिपाई यांच्या भरवशावर आहे..रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण २ हजार ७५६ कायमस्वरूपी परवाने असलेले व्यावसायिक असून, १६ हजार ६१० नोंदणीकृत स्टॉल्स आहेत. या सर्वांची तपासणी आता टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, येत्या काळात ही कारवाई अधिक तीव्र केली जाईल.-मिलिंद महागडे, अतिरिक्त साहाय्यक आयुक्त, रत्नागिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.