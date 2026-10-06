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IND A vs AUS A, 1st ODI: पाटीदार लढला, पण बाकी सारे ढेपाळले; भारताचा संघ १४९ वर ऑलआऊट, ऑस्ट्रेलियाचा मोठा विजय

IND A vs AUS A 1st ODI: Australia A Thrash India A by 125 Runs: भारतीय अ संघाविरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिल्या वनडेत दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात भारताचा संघ १४९ धावांवरच सर्वबाद झाला.
Rajat Patidar | India A vs Australia A

Rajat Patidar | India A vs Australia A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A vs Australia A,1st ODI: मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलिया अ संघाने भारत अ संघाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात १२५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळवली आहे.

ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून नॅथन मॅकस्विनी, कर्णधार विल सदरलँड आणि माहली बिअर्डमन यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. भारताकडून रजत पाटीदारने एकाकी झुंज दिली, पण त्याची झुंज व्यर्थ ठरली.

या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाने भारतीय अ संघासमोर २७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय अ संघ ३१.४ षटकात १४९ धावांवरच सर्वबाद झाला.

Rajat Patidar | India A vs Australia A
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