IND A vs AUS A, 1st ODI: पाटीदार लढला, पण बाकी सारे ढेपाळले; भारताचा संघ १४९ वर ऑलआऊट, ऑस्ट्रेलियाचा मोठा विजय

India A vs Australia A,1st ODI: मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलिया अ संघाने भारत अ संघाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात १२५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळवली आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून नॅथन मॅकस्विनी, कर्णधार विल सदरलँड आणि माहली बिअर्डमन यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. भारताकडून रजत पाटीदारने एकाकी झुंज दिली, पण त्याची झुंज व्यर्थ ठरली. या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाने भारतीय अ संघासमोर २७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय अ संघ ३१.४ षटकात १४९ धावांवरच सर्वबाद झाला. .IND A vs AUS A: एका कॅचसाठी भारताच्या दोन खेळाडूंची टक्कर... पुढे जे घडले त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही, Video Viral .या सामन्यात भारताकडून साई सुदर्शन आणि प्रभसिमरन सिंग यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण दुसऱ्या षटकात महली बिअर्डमनने सुदर्शनला १ धावेवरच बाद केले. चौथ्या षटकातही बिअर्डमनने भारताला दुहेरी धक्के दिले. त्याने देवदत्त पडिक्कलला शून्यावर, तर आक्रमक खेळणाऱ्या प्रभसिमरनला १७ धावांवर बाद केले. त्यामुळे २४ धावांवरच भारताने ३ विकेट्स गमावल्या होत्या..त्यानंतर कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि रजत पाटीदार यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची जोडी स्थिरावण्यास सुरुवातही झाली होती. पण याचवेळी १३ व्या षटकात ऋतुराजला १५ धावांवर स्पेन्सर जॉन्सनने निखिल चौधरीच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर रजतला निशांत संधूने साथ दिली. या दोघांनी ४७ धावांची भागीदारी केली. पण ही रंगणारी भागीदारीही २३ व्या षटकात नॅथन मॅकस्विनीने ३१ धावांवर निशांत संधूला बाद करत तोडली. पुढच्याच षटकात सूर्यांश शेडगेला बिअर्डमनने ३ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ११८ धावांवर ६ विकेट्स अशी भारताची अवस्था होती. तरी एक बाजू अर्धशतक करत पाटीदारने सांभाळली होती..मात्र पाटीदारचा अडथळाही मिचेल ओवेनने दूर केला. पाटीदारने ५१ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ५३ धावा केल्या. यानंतर मात्र अनुकूल रॉय (५), विपराज निगम (१३) आणि अर्शद खान (०) हे स्वस्तात बाद झाले आणि भारताचा डाव संपला.ऑस्ट्रेलियाकडून महली बिअर्डमनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. स्पेन्सर जॉन्सनने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच टॉड मर्फी, नॅथन मॅकस्विनी आणि मिचेल ओवेन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण यश ठाकूरसह भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीलाच ऑस्ट्रेलियाला मोठे धक्के दिले. ऑस्ट्रेलियाने मिचेल ओवेन (१०), सॅन कॉन्स्टास (१४), जोश फिलिप (२), लियाम स्कॉट (१५) आणि निखिल चौधरी (६) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या होत्या. त्यामुळे ८७ धावांवर ५ विकेट्स अशी ऑस्ट्रेलियाची अवस्था होती. परंतु, नॅथन मॅकस्विनी आणि विल सदरलँड यांनी डाव सावरताना तब्बल १४१ धावांची भागीदारी केली. दोघांनीही अर्धशतके केली. अखेर त्यांची जाडी सूर्यांश शेडगेने तोडली. त्याने कर्णधार सदरलँडला ४० व्या षटकात त्रिफळाचीत केले. सदरलँडने ६८ चेंडूत २ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. .Australia A विरुद्ध सुरु होणार ODI मालिका! हार्दिक, नमनची माघार; तरीही भारताची तगडी फौज मैदानात; जाणून घ्या डिटेल्स.सूर्यांशने नंतर टॉड मर्फी (३) आणि स्पेन्सर जॉन्सन (०) यांनाही बाद केले. तरी मॅकस्विनीने शतक केले. मात्र त्याला यश ठाकूरने बाद केले. मॅकस्विनीने १३५ चेंडूत १३ चौकारांसह १२३ धावा केल्या. अर्शदने महली बिअर्डमनला १ धावेवर बाद करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपवला. ऑस्ट्रेलियाने ४८.२ षटकात २७४ धावांवर सर्वबाद केले.भारताकडून सूर्यांश शेडगेने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. यश ठाकूरने ३ विकेट्स घेतल्या. अर्शद खानने २ विकेट्स घेतल्या, तर निशांत संधूने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.