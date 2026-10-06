IND A vs AUS A: एका कॅचसाठी भारताच्या दोन खेळाडूंची टक्कर... पुढे जे घडले त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही, Video Viral

IND A vs AUS A latest cricket match highlights: भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या वन डे मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली. यापूर्वी झालेल्या दोन कसोटी सामन्यांत भारत अ संघाने बाजी मारली होती आणि त्यामुळे वन डे मालिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली हा संघ पुद्दूचेरी येथे मैदानावर उतरला आहे आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, यश ठाकूरने ( Yash Thakur) सुरुवातीलाच दोन धक्के देत, ऑसींना बॅकफूटवर फेकले. मात्र, ऑसी फलंदाजांला बाद करण्याच्या प्रयत्नात भारताचा यष्टिरक्षक प्रभसिमलन सिंग आणि निशांत सिंधू यांच्यात जोरदार टक्कर झालेली पाहायला मिळाली... .India A: बी साई सुदर्शन, प्रभसिमरन सिंग, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड, रजत पाटीदार, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, अनुकूल रॉय, अर्शद खान, यश ठाकूरAustralia A: सॅम कॉन्स्टास, मिचेल ओवेन, जॉश फिलिप, नॅथ मॅकस्वीनी, लिएम स्कॉट, निखिल चौधरी, विल सदरलँड, टोड मर्फी, स्पेन्सर जॉन्सन, रिली मेरेडिथ, महली बिअर्डमन..मिचेल ओवेन आणि सॅम कॉन्स्टास ही जोडी सलामीला आली, परंतु यश ठाकूरने त्यांना फारकाळ टिकू दिले नाही. दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ओवेनने कव्हरच्या दिशेने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. पण, चेंडू जागच्याजागी हवेत उंच उडाला. हा झेल टिपण्यासाठी यष्टिरक्षक प्रभसिमरन सिंग व निशांत सिंधू पळाले आणि दोघांचंही एकमेकांकडे अजिबात लक्ष नव्हते. दोघांनी झेलसाठी कॉलही न दिल्याने त्यांची टक्कर झाली. पण, प्रभसिमरनने चेंडूवरील लक्ष विचलित होऊ न देता अप्रितम झेल टिपला आणि सर्वात महत्त्वाचे भारताच्या कोणत्याच खेळाडूला दुखापतही झाली नाही..ओवेन ७ चेंडूंत १ चौकार व १ षटकारासह १० धावांवर माघारी परतल्यानंतर आलेल्या जोश फिलिप्सला ( २) अर्शद खानने बाद केले. देवदत्त पडिक्कलने स्लीपमध्ये सुरेख झेल टिपला. यशने त्याच्या पुढच्या षटकात ऑसीच्या आणखी एका सलामीवीराला बाद करून त्यांची अवस्था ३ बाद ३० अशी केली. कॉन्स्टास १२ चेंडूंत १४ धावांवर तंबूत परतला. लाएम स्कॉटला ( १५) सिंधूने माघारी पाठवले आणि ऑस्ट्रेलियाचे ४ फलंदाज १३.३ षटकांत ७७ धावांवर पॅव्हेलियनच्या दिशेने चालते झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.