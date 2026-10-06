Cricket

IND A vs AUS A: एका कॅचसाठी भारताच्या दोन खेळाडूंची टक्कर... पुढे जे घडले त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही, Video Viral

IND A vs AUS A Yash Thakur Mitchell Owen wicket video : भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातील सामन्यात Mitchell Owen धोकादायक ठरत असताना यश ठाकूरने त्याची विकेट मिळवून भारताला पहिला मोठा धक्का दिला.
IND A vs AUS A

IND A vs AUS A Yash Thakur Mitchell Owen wicket video

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND A vs AUS A latest cricket match highlights: भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या वन डे मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली. यापूर्वी झालेल्या दोन कसोटी सामन्यांत भारत अ संघाने बाजी मारली होती आणि त्यामुळे वन डे मालिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली हा संघ पुद्दूचेरी येथे मैदानावर उतरला आहे आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, यश ठाकूरने ( Yash Thakur) सुरुवातीलाच दोन धक्के देत, ऑसींना बॅकफूटवर फेकले. मात्र, ऑसी फलंदाजांला बाद करण्याच्या प्रयत्नात भारताचा यष्टिरक्षक प्रभसिमलन सिंग आणि निशांत सिंधू यांच्यात जोरदार टक्कर झालेली पाहायला मिळाली...

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