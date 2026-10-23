IND vs NZ 2nd T20I: अभिषेक शर्मा-संजू सॅमसन-वैभव सूर्यवंशी... तिघेही संघात, मग ओपनिंगला कोण? सराव सत्रात जे पाहिलं, त्यावरून उत्तर सापडलं...

Who will open for India in the second T20I against New Zealand : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हे तिघेही संघात असल्याने सलामीला कोण उतरणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. IND vs NZ दुसरा ट्वेंटी-२० सामना शनिवारी होणार आहे आणि यात इशान किशन खेळणार नसल्याची ९९ टक्के शक्यता आहे. इशानचे मांडीचे स्नायू ताणले गेले आहेत आणि तो शनिवारच्या सामन्यात उपलब्ध नसेल, असे फलंदाज प्रशिक्षक शितांशू कोटक यांनी सांगितले. याचा अर्थ वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळेल, हे निश्चित आहे. पण, मग सलामीला कोण, हा पेच उभा राहतोय....वैभव, संजू आणि अभिषेक, हे तिघे यापूर्वी आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील श्रीलंका विरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात एकत्रित खेळले होते. त्यात वैभव व अभिषेकने डावाची सुरुवात केली होती, तर संजू मधल्या फळीत खेळला होता. उद्याच्या सामन्यात मात्र तसे चित्र दिसण्याची शक्यता कमी आहे, कारण संजू चांगल्या फॉर्मात आहे आणि त्याचा क्रम बदलण्याचा धोका संघ व्यवस्थापन उचलू शकत नाही. श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात त्याला काही खास करता आले नव्हते..भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या सामन्याच्या तयारीसाठी भारतीय खेळाडूंनी शुक्रवारी सराव सत्रात सहभाग घेतला. दोन ते अडीच तासाच्या या सराव सत्रात ७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला. यामध्ये प्रिन्स यादव, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी व अभिषेक शर्मा यांचा समावेश होता. सलामीला खेळणाऱ्या वैभवने यावेळी जलदगती गोलंदाजांचा सामना करण्याऐवजी फिरकीवर नेटमध्ये सराव केला. त्यामुळे तो शनिवारी होणाऱ्या सामन्यात कदाचित तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल, अशी शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भारतीय संघाचा फलंदाजीचा क्रम - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अर्शदीप सिंग, मयांक यादव, वरुण चक्रवर्थी/प्रिन्स यादवभारतीय संघ - श्रेयस अय्यर, इशान किशन, नमन धीर, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव, वरुण चक्रवर्ती, मयांक यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.