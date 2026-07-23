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IND vs ZIM : इतिहास फक्त 16 धावा दूर; पण शून्यावर बाद झाला तर अभिषेकच्या नावावर नकोसा विक्रम

Abhishek Sharma: भारत-झिम्बाब्वे पहिल्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्मासमोर ६,००० टी-२० धावांचा मोठा टप्पा गाठण्याची संधी आहे. मात्र, त्याचवेळी एका नकोशा विक्रमापासून दूर राहण्याचेही आव्हान त्याच्यासमोर असेल.
IND vs ZIM

IND vs ZIM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Abhishek Sharma: भारत आणि झिम्बाब्वे(IND vs ZIM) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. या मालिकेत सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशीकडे असणार असले, तरी भारतीय संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्माही चर्चेत आहे.

कारण आजचा सामना त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. एका बाजूला त्याच्यासमोर मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एका नकोशा विक्रमापासून दूर राहण्याचंही आव्हान आहे.

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