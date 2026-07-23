IND vs ZIM : इतिहास फक्त 16 धावा दूर; पण शून्यावर बाद झाला तर अभिषेकच्या नावावर नकोसा विक्रम

Abhishek Sharma: भारत आणि झिम्बाब्वे(IND vs ZIM) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. या मालिकेत सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशीकडे असणार असले, तरी भारतीय संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्माही चर्चेत आहे. कारण आजचा सामना त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. एका बाजूला त्याच्यासमोर मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एका नकोशा विक्रमापासून दूर राहण्याचंही आव्हान आहे..यंदाच्या वर्षात अभिषेक शर्मा तब्बल ९ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. एका वर्षात टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होण्याचा विक्रम पाकिस्तानच्या राशिद खानच्या नावावर आहे. त्याने २०१९ मध्ये १० वेळा शून्यावर बाद होत हा विक्रम केला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये शादाब खाननेही १० वेळा शून्यावर बाद होत या विक्रमाची बरोबरी केली. जर आज झिम्बाब्वेविरुद्ध अभिषेक पुन्हा शून्यावर बाद झाला, तर तोही या नकोशा यादीत सामील होईल..IND vs ENG: 'त्या एका षटकाने सामना फिरला'; पराभवानंतर श्रेयस अय्यरचं मोठं वक्तव्य, रवी बिश्नोईबाबत काय म्हणाला?.मात्र अभिषेकसमोर आनंदाची बातमीही आहे. तो टी-२० क्रिकेटमध्ये ६,००० धावांच्या टप्प्यापासून फक्त १६ धावा दूर आहे. त्याने आतापर्यंत १९९ डावांत ५,९८४ धावा केल्या असून त्याच्या नावावर ९ शतके आहेत. आज १६ धावा करताच तो ६,००० धावांचा टप्पा गाठेल..जर त्याने हा टप्पा आज गाठला, तर २०० पेक्षा कमी डावांत ६,००० टी-२० धावा करणारा चौथा भारतीय फलंदाज ठरेल. या यादीत केएल राहुल (१६६ डाव), विराट कोहली (१८४ डाव) आणि शुभमन गिल (१८५ डाव) यांचा समावेश आहे..यंदाच्या वर्षातही अभिषेकची कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्याने २०२६ मध्ये आतापर्यंत ५०३ धावा केल्या असून भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पुढे ६६७ धावांसह ईशान किशन आहे. सूर्यकुमार यादव (४८४), शिवम दुबे (४८२) आणि संजू सॅमसन (४००) अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत..IND vs ENG 1st T20I: Abhishek Sharma ने घडवला इतिहास, पावसाच्या सरींमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वादळी फिफ्टी ठोकत विश्वविक्रम रचला.त्यामुळे आजचा सामना अभिषेक शर्मासाठी खास असणार आहे. एकीकडे ६,००० धावांचा टप्पा, तर दुसरीकडे नको असलेल्या विक्रमापासून दूर राहण्याचं आव्हान... या दोन्ही गोष्टींमुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.