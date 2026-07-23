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IND vs ZIM 1st T20I : पहिल्या सामन्यापूर्वीच धक्का, फलंदाजाची दुखापतीमुळे माघार, बोर्डाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट... नेमकं काय घडलं?

IND vs ZIM 1st T20I Milton Shumba injury update: झिम्बाब्वे-भारत तीन सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा डावखुरा फलंदाज हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली असून स्कॅननंतर तो मालिकेसाठी अनुपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले.
Milton Shumba Misses T20I Series Due to Hamstring Injury

Milton Shumba Misses T20I Series Due to Hamstring Injury

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Zimbabwe 2026 T20I latest news: इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघाला दुखापतीचे ग्रहण लागले होते.. मालिका सुरू होण्यापूर्वी आणि मालिका सुरू असताना, भारताचे एकेक स्टार खेळाडू दुखापतीमुळे माघारी परतले. त्याचा फटका संघाला मालिकेत बसलाही आणि आता श्रेयस अय्यरचा संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर दाखल झाला आहे. पण, यावेळी दुखापतीने झिम्बाब्वेला ग्रासले आहे आणि आजच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी यजमानांना धक्का बसला आहे. झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने ही बातमी दिली आहे.

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