IND vs ZIM 1st T20I : पहिल्या सामन्यापूर्वीच धक्का, फलंदाजाची दुखापतीमुळे माघार, बोर्डाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट... नेमकं काय घडलं?

India vs Zimbabwe 2026 T20I latest news: इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघाला दुखापतीचे ग्रहण लागले होते.. मालिका सुरू होण्यापूर्वी आणि मालिका सुरू असताना, भारताचे एकेक स्टार खेळाडू दुखापतीमुळे माघारी परतले. त्याचा फटका संघाला मालिकेत बसलाही आणि आता श्रेयस अय्यरचा संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर दाखल झाला आहे. पण, यावेळी दुखापतीने झिम्बाब्वेला ग्रासले आहे आणि आजच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी यजमानांना धक्का बसला आहे. झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने ही बातमी दिली आहे..झिम्बाब्वेचा फलंदाज मिल्टन शुम्बा ( Milton Shumba ) याने दुखापतीमुळे तीन सामन्यांच्या मालिकेतून माघार घेतली आहे. उजव्या पायाच्या स्नायूंच्या दुखापतीमुळे त्याला ही माघार घ्यावी लागली. मंगळवारी करण्यात आलेल्या स्कॅन रिपोर्टमध्ये दुखापतीचे गांभीर्य स्पष्ट झाल्याने २५ वर्षीय फलंदाजाला मालिकेतून वगळण्यात आले आहे. त्याच्या जागी इनोसंट काइया याचा संघात समावेश करण्यात आला आहे..IND vs ZIM Pitch Report: हरारेची खेळपट्टी आज नेमकी कशी खेळणार? फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? सामना FREE कुठे पाहणार?.हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे गुरुवारी सायंकाळपासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या सामन्यापूर्वी तो संघात दाखल झाला आहे. मालिकेतील उर्वरित दोन सामनेदेखील याच मैदानावर शनिवारी आणि रविवारी खेळवले जातील. काइया जुलै २०२४ मध्ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे भारताविरुद्ध शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता आणि त्यानंतर तो पुनरागमन करत आहे..भारत: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, मयांक यादव, यश ठाकूर.झिम्बाब्वे: सिकंदर रझा ( कर्णधार), ब्रायन बेनेट्ट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड एव्हान्स, वीस्ली माधेव्हेरे, तडिवानाशे मरुमानी, वेलिंग्टन मसाकात्झा, ब्लेसिंग मुझरबानी, डिनो मेयर्स, रिचर्ड एनगाराव्हा, न्यूमन न्यामहुरी, तफाड्झ्वा त्सिगा, इनोसंट काइया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.