IPL 2026 Eliminator : राजस्थान रॉयल्स न खेळताच स्पर्धेबाहेर होणार? वैभव सूर्यवंशीचे स्वप्न अपूर्ण राहणार... नेमकी भानगड काय?

SRH vs RR Eliminator IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील आयपीएल २०२६ चा एलिमिनेटर सामना आज सायंकाळी न्यू चंदीगड येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर होणार आहे आणि या सामन्यात क्वालिफायर २ मधील स्थानासाठी लढत होईल. जिथे त्यांना क्वालिफायर १ मध्ये पराभूत झालेल्या गुजरात टायटन्सचा सामना करावा लागणार आहे. पण, RR vs SRH सामना झालाच नाही, तर काय होईल? राजस्थानचा संघ न खेळताच स्पर्धेबाहेर फेकला जाईल. .या दोन संघांमधील शेवटचा एलिमिनेटर सामना २०१३ मध्ये झाला होता, ज्यात राजस्थान रॉयल्सने चार गडी राखून विजय मिळवला होता. तीन वर्षांनंतर सनरायझर्स हैदराबादने याचा बदला घेतला, त्यांनी क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सला ३६ धावांनी पराभूत केले आणि नंतर विजेतेपद पटकावले. RR ने २००८ साली पहिल्याच हंगामात एकमेव आयपीएल विजेतेपद पटकावले..महत्त्वाचे अपडेट्स : IPL आता मार्च-मे मध्ये नव्हे, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार? दोन टप्प्यातही होऊ शकतं आयोजन; नेमकं कारण काय?.पण, आताच्या घडीच्या ताज्या हवामान अंदाजानुसार, पावसामुळे सामन्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आणि सामना नियोजित वेळेनुसार न झाल्यास काय होईल, हे जाणून घ्यायला हवं. बुधवारी दुपारपर्यंत चंदीगडमध्ये उष्णतेचा रेड आणि ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असून, तापमान सुमारे ४५°C पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, जसजशी संध्याकाळ पुढे सरकेल, तसतसे हवामान थोडे सुखद होऊ लागेल. खेळ सुरू झाल्यानंतर सुमारे एक तासाने किंवा त्यानंतर ताशी १७-२० किमी वेगाने वाऱ्याचे झोत येण्याचा अंदाज आहे आणि पावसामुळे खेळात व्यत्यय येण्याची शक्यता दिसत नाही..What happens if the SRH vs RR IPL 2026 Eliminator match is stopped by rain?चंदीगडमध्ये होणाऱ्या SRH vs RR यांच्यातील आयपीएल २०२६ एलिमिनेटर सामन्यावर पावसाचा परिणाम झाल्यास, सामना उशिरा सुरू होऊ शकतो किंवा षटकांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. असे झाल्यास लक्ष्य निश्चित करण्याकरिता डकवर्थ-लुईस-पद्धतीचा वापर केला जाईल. पण, सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास, आयपीएल २०२६ च्या क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर सामन्यांसाठी कोणतेही राखीव दिवस नाहीत आणि सामन्यांचा विजेता संघांच्या लीग स्थानानुसार निश्चित केला जाईल..SRH vs RR: प्लॅन A, B किंवा C... वैभव सूर्यवंशीला रोखण्यासाठी पॅट कमिन्स सज्ज; एलिमिनेटर आधी काय म्हणाला, वाचा.आजचा सामना जर पूर्णपणे पावसामुळे रद्द झाला, तर SRH ला विजेता घोषित केले जाईल, कारण त्यांनी गुणतालिकेत RR पेक्षा वरच्या स्थानावर राहून लीग टप्पा पूर्ण केला आहे. तुर्तास तरी या सामन्यावर पावसाचे कोणतेही संकट नाही आणि त्यामुळे चाहत्यांना चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळणार आहे. वैभव सूर्यवंशीला त्याचे आयपीएल जिंकण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अजूनही संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.