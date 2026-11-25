Motorcycle passenger Catch Viral Video: क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षण हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेकदा मैदानात क्षेत्ररक्षक अफलातून क्षेत्ररक्षण करताना सर्वांचे लक्ष वेधतात. बऱ्याचदा क्षेत्ररक्षकांनी घेतलेल्या भन्नाट झेलांचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. पण सध्या एका अशा झेलाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका बाईकस्वाराने झेल घेतल्याचे दिसत आहे. .शाळा बुडवून IND vs NZ मॅच पाहायला पोहचली पोरं; पण कॅमऱ्यानं पकडलं अन् तोंड लपवावं लागलं; Funny Viral Video.ही घटना पाकिस्तानमधील स्वात प्रीमियर लीगमधील ८ व्या हंगामाच्या स्वात स्ट्रायकर्स आणि जीकेआर दिर यांच्यातील सामन्यादरम्यानची आहे. या सामन्यात जीकेआर दिर संघ फलंदाजी करत असताना ६ व्या षटकात हा झेल बाईकस्वाराने घेतला. ही घटना सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते, त्यानुसार झाले असे की एका फलंदाजाने एक्स्ट्रा-कव्हरच्या दिशेने षटकार मारला. हा शॉट इतका जोरात मारलेला होता की चेंडू थेट स्टेडियमबाहेर गेला. स्टेडियमबाहेर वर्दळीचा रस्ता आहे, जिथून दोन्ही बाजूंनी गाड्यांची वरदळही दिसत आहे. यावेळी त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका बाईकवर मागे बसलेल्या प्रवाशाने हा चेंडू एका हाताने झेलला. विशेष म्हणजे जेव्हा चेंडू झेलला, तेव्हा बाईक चालू होती..या व्हायरल व्हिडिओवर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी झेल घेणाऱ्या प्रवाशाचे कौतुक केले आहे. तसेच काही युझर्सने याला 'कॅच ऑफ द सेंच्युरी' असंही म्हटलं आहे..Vaibhav Sooryavanshi: आधी शून्यावर आऊट झाला अन् मग डगआऊटमध्ये बसून जीभ दाखवू लागला, वैभवचा Funny Video व्हायरल.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की स्वात प्रीमियर लीग ही पाकिस्तानमधील स्थानिक टेप-बॉल स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत प्रत्येक संघाला एका डावात १० षटके मिळतात. दरम्यान, स्वात स्ट्रायकर्स आणि जीकेआर दिर यांच्यातील सामना स्वात स्ट्रायकर्सने ३४ धावांनी जिंकला आहे. पण या सामन्यापेक्षा प्रवाशाने घेतलेला झेलच चर्चेचा विषय ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.