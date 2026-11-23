New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर कसोटी मालिकेचा पहिला सामना खेळवला गेला. सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) या सामन्याचा पाचवा दिवस होता. यावेळी एक मजेशीर घटना घडली. काही शाळेची मुलं सामना पाहाताना पकडले गेले. .IND vs NZ: शुभमन गिलचा असा अवतार कधी पाहिलाय का? विकेट गेल्यावर नाचला, रनआऊट हुकल्यावर चिडला; पाहा Viral Video.पाचव्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला, तेव्हा न्यूझीलंड २३३ धावांनी पिछाडीवर होते. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी विजयासाठी भारताला न्यूझीलंडने ही आघाडी भरून काढण्यापूर्वी ८ विकेट्सची गरज होती, तर सामना वाचवण्यासाठी न्यूझीलंड फलंदाजांना विकेट वाचवून संपूर्ण दिवस खेळून काढण्याचे आव्हान होते. त्यामुळे हा सामना अत्यंत रोमांचक वळणावर होता..मात्र, सोमवार असल्याने शाळाही सुरू होत्या. परंतु, काही शाळेची मुलं हा सामना पाहाण्यासाठी स्टेडियमवर आलेली दिसली. ते स्टेडियममधील सिटिंग पार्कमध्ये बसून स्नॅक्स खात सामन्याची मजा घेत होते. पण याचवेळी कॅमेऱ्याने त्यांना पकडले. त्यावेळी मोठ्या स्क्रिनवर स्वत:ला पाहून मात्र ही शाळेचा युनिफॉर्म घातलेली मुलं चेहरा लपवताना दिसली. तसेच ते कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानंतर मात्र त्यांना हसू आवरता आले नाही. ते चेहरा लपवत असल्याने ही मुलं शाळा बुडवून आल्याचा कयास लावला जात आहे..दरम्यान, हा मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यावर अनेक प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्यासाठी शेवटच्या दिवशी अनेक शाळेची मुलं स्टेडियममध्ये असल्याचे दिसत आहेत. .IND A vs PAK A: "साथ दिली असती, तर मी सामना संपवला असता..." तिलक वर्माने पाकविरुद्ध हरल्यानंतर सांगितलं कुठे फसला डाव.या सामन्यात पाचव्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रापर्यंत न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावात ९६ षटकात ५ बाद २०६ धावा केल्या. त्यामुळे ते अद्याप १४६ धावांवर पिछाडीवर होते. आता शेवटच्या सत्रात भारताला ५ विकेट्सची गरज आहे, तर न्यूझीलंडला जास्तीत जास्त ३९ षटके खेळावी लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.