Irfan Pathan Explains MS Dhoni's New Role as CSK Mentor: चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आयपीएल २०२७ च्या लिलावात बोली लावताना दिसण्याची शक्यता कमी आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज इरफान पठाणने याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. धोनीची भूमिका खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्याची असेल, लिलावाच्या टेबलवर बसून खेळाडूंची निवड करण्याची नाही, असं पठाणने म्हटलं आहे. धोनीला या महिन्याच्या सुरुवातीला चेन्नई सुपर किंग्सचा मेंटॉर म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती..आयपीएल २०२७ चा लिलाव १६ डिसेंबर रोजी गोव्यात होणार आहे. धोनीने २००८ ते २०२६ या काळात आयपीएलच्या १९ पैकी १७ हंगामांत चेन्नई सुपर किंग्सचं प्रतिनिधित्व केलं. २०१६ आणि २०१७ मध्ये चेन्नईच्या संघावर बंदी असल्याने तो या दोन हंगामांत संघाचा भाग नव्हता. आता मेंटॉर म्हणून तो संघातील खेळाडूंना मार्गदर्शन करताना दिसेल..India A vs UAE: आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये उद्या भारतासमोर यूएईचं आव्हान! सेमीफायनलचं तिकीट पणाला, वैभवच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष.इरफान पठाणने जिओस्टारशी बोलताना धोनीच्या नव्या भूमिकेबाबत मत मांडलं. तो म्हणाला, "मी धोनीला जितकं ओळखतो, त्यानुसार तो लिलावाच्या टेबलवर बसलेला दिसेल असं मला वाटत नाही. तो मेंटॉर आहे आणि लिलावात सहभागी होणं ही त्याची भूमिका नाही. खेळाडूंना योग्य दिशा दाखवणं, स्वतःचा अनुभव त्यांच्यासोबत शेअर करणं आणि त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी मदत करणं, हे त्याचं काम असेल. चेन्नईला सामने जिंकून देण्यासाठी खेळाडूंना तयार करणं ही त्याची जबाबदारी असेल. लिलाव आणि खेळाडूंच्या निवडीचे निर्णय संघ व्यवस्थापन घेईल.".धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपर किंग्सने पाच वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. याचा उल्लेख करत पठाण म्हणाला की, धोनीला प्रत्येक गोष्ट सोपी ठेवायला आवडते. ज्या व्यक्तींना त्यांचं काम चांगलं जमतं, त्यांच्यावर तो जबाबदारी सोपवतो. चेन्नईचं व्यवस्थापन आणि रणनीती आखणारी टीम मजबूत आहे. त्यांनी अनेक वर्षे विजेतेपद मिळवणारे संघ तयार केले आहेत. धोनीने नेहमीच या टीमवर विश्वास दाखवला आहे..धोनी कधीही प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचा किंवा मैदानाबाहेर घेतलेल्या निर्णयांचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत नाही, असंही पठाणने सांगितलं. त्यामुळे नव्या भूमिकेतही धोनी पडद्यामागे राहूनच काम करणं पसंत करेल, असं त्याला वाटतं. धोनी लिलावाच्या टेबलवर दिसला तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल, असं पठाणने म्हटलं आहे..IND vs NZ: कोविड संपून वर्षे झाली, मग 'हा' नियम अजून का? शुभमन गिल वेलिंग्टन कसोटीत विजय हुकल्यानंतर थेट ICC वर भडकला.दरम्यान, महेंद्रसिंग धोनीने आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना ५ हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत. सीएसकेसाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. फलंदाजीसोबतच यष्टिरक्षण आणि नेतृत्वाच्या जोरावर त्याने चेन्नईसाठी अनेक सामने संस्मरणीय केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.