"माझी फसवणूक झाली...", Prithvi Shaw च्या होणाऱ्या बायकोची 'ती' पोस्ट व्हायरल अन् ब्रेकअफच्या चर्चांना उधाण

Prithvi Shaw Fiancee Viral Post News: भारताचा क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याने काही महिन्यांपूर्वीच मार्च २०२६ मध्ये आकृती आगरवाल (Akriti Agarwal) हिच्यासोबत सारखपूडा केला होता. त्यानंतर ते लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे म्हटले जात होते. अशातच आकृतीने केलेल्या एका सोशल मिडिया पोस्टमुळे मात्र वेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.सध्या सोशल मीडियावर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्टचे स्क्रिनशॉट व्हायरल होत आहेत, हे पोस्ट आकृतीने केले असल्याचा दावा त्यात केला जात आहे. या पोस्टमध्ये पृथ्वी शॉच्या नावाचा उल्लेख नाही, परंतु, तिने केलेल्या पोस्ट या त्याला उद्देशूनच असल्याची चर्चा रंगली आहे. .Prithvi Shaw Engagement: अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नानंतर आता पृथ्वी शॉ यानेही उरकला साखरपुडा, कोण आहे होणारी पत्नी?.या व्हायरल पोस्टनुसार त्यात लिहिले आहे की 'अनेकदा मला फसवण्यात आले, तरी मी एक शब्दानेही काही बोलले नाही. तरी एक पाऊल पुढे टाकल्यानंतरही विश्वास बसत नाहीये.' त्यानंतर आणखी एका पोस्टमध्ये लिहिले की 'सर्वकाही खरं आहे, प्रत्येक अफवा खरी आहे. तुम्ही त्याच्याबद्दल सोशल मीडियावर जे पाहिलं ते सर्व खरं आहे.' तिने या पोस्ट काही वेळाने डिलिट केले असल्याचाही दावा अनेक युझर्सने केला आहे..दरम्यान, चार महिन्यांपूर्वीच साखरपुडा झाल्यानंतर पृथ्वी शॉ आणि आकृती यांच्यातील नातं बिनसलं असल्याची चर्चा या पोस्टमधून होत असली, तरी अद्याप त्या दोघांनीही उघडपणे किंवा स्पष्टपणे याबाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तसेच दोघेही अद्यापही सोशल मीडियावर एकमेकांना फॉलो करतात, याशिवाय त्यांनी त्यांच्या साखरपुड्याचे फोटोही डिलिट केलेले नाहीत. त्यामुळे अशाही शक्यता आहे की त्यांच्या नात्याबाबत सध्या केवळ अफवा पसरत आहेत..पृथ्वी शॉ आणि आकृती आगरवाल यांनी अनेक दिवस डेट केल्यानंतर साखरपुडा केला होता. आकृती ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असून तिने त्रिमुखा या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रातही पाऊल टाकले होते..बाई, बाटली अन् पार्टी...! Prithvi Shaw याची वाटचाल विनोद कांबळीच्या मार्गावर; भारताच्या माजी दिग्गजाचा खळबळजनक दावा .तसेच पृथ्वी शॉबद्दल सांगायचे झाले, तर तो नुकताच आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सहभागी झाला होता. तो दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा भाग होता. पण त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. शॉ याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ५ कसोटी सामने खेळले असून ३३९ धावा केल्या आहेत. ६ वनडेत १८९ धावा केल्या आहेत. तसेच १ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना खेळला आहे.त्याने एकूण ६५ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ५०९३ धावा केल्या आहेत आणि ७१ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३५९२ धावा केल्या आहेत. त्याने १२४ टी२० सामने खेळले असून ३०८५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.