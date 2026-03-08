Prithvi Shaw Engagement: अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नानंतर आता पृथ्वी शॉ यानेही उरकला साखरपुडा, कोण आहे होणारी पत्नी?

Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Engagement: अर्जुन तेंडुलकर नुकताच ५ मार्च रोजी मुंबईत लग्नबंधनात अडकला. यानंतर आता त्याचा मित्र आणि भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ देखील लवकरत लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्याने नुकताच रविवारी साखरपूडा केला आहे. पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) याने आकृती आगरवाल (Akriti Agarwal) हिच्यासोबत साखरपुडा केला असल्याचे जाहीर केले. .Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचा मनाचा मोठेपणा! सामनावीर पुरस्कार Prithvi Shaw सोबत केला शेअर; पाहा Video.माझी सर्वात सुंदर इनिंग - पृथ्वी शॉपृथ्वी शॉ याने सोशल मीडियावर आकृतीसोबतच्या साखरपुड्याचे फोटो शेअर करत सर्वांना याबाबत माहिती दिली. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'मैदानावरील षटकारांपासून ते आयुष्यातील सुखद क्षणांपर्यंत... तीच माझी सर्वात सुंदर इनिंग आहे. ' पृथ्वी शॉ याने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये तो ऑफ व्हाईट रंगाच्या शेरवानीमध्ये, तर आकृती लाल आणि ऑफ व्हाईट रंगाच्या लेहंग्यामध्ये खूप सुंदर दिसत आहेत..पृथ्वी आणि आकृती गेल्या काही काळापासून रिलेशनशीपमध्ये होते. त्यांनी अधिकृतपणे याबाबत भाष्य केले नव्हते, मात्र त्यांनी सोशल मीडियावर एकत्र फोटो शेअर करत एकप्रकारे नात्याची कबुली दिली होती. गेल्यावर्षी गणेशोत्सवादरम्यान पृथ्वी शॉ याने आकृती अगरवालसोबत एकत्र फोटो पोस्ट केला होता. त्यानंतर त्यांनी नात्याची कबुली दिली असल्याचे म्हटले गेले होते. इतकेच नाही तर अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नासाठीही पृथ्वी आणि आकृती यांनी एकत्र हजेरी लावली होती. त्यानंतर आता या दोघांचाही आता साखरपुडा झाला असल्याने आता ते लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..कोण आहे आकृती?मुळची लखनौची असलेली आकृती ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असून तिला ३.२ मिलियनहून अधिक फॉलोवर्स आहेत. याशिवाय युट्युबवरही तिला ९० हजारांच्या आसपास सबस्क्रायबर आहेत. तिने त्रिमुखा या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रातही पदार्पण केले होते.पृथ्वी शॉ याची कारकिर्दपृथ्वी शॉ याच्याबद्दल सांगायचे झाले, तर तो सध्या देशांतर्गत क्रिकेट महाराष्ट्राकडून खेळतो. त्याने गेल्यावर्षी मुंबई संघाची साथ सोडली होती आणि महाराष्ट्र संघात प्रवेश केला होता. तो आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळताना दिसेल. गेल्या हंगामात अनसोल्ड राहिल्यानंतर यंदाच्या हंगामात मात्र पुनरागमन करण्यास तो सज्ज आहे. त्याला दिल्ली कॅपिटल्सने ७५ लाखांना खरेदी केले आहे. त्यामुळे तो आता दिल्लीकडून आयपीएलमध्ये पुन्हा खेळताना दिसेल..Prithvi Shaw: गणरायाच्या आगमनासह पृथ्वी शॉने दिली नात्याची कबुली? तिच्यासोबतच्या फोटोनंतर चर्चांना उधाण.पृथ्वी शॉ याने भारतासाठी ५ कसोटी, ६ वनडे आणि १ टी२० सामना खेळला आहे. त्याने या १२ सामन्यांमध्ये मिळून १ शतक आणि २ अर्धशतकांसह ५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्याने कारकिर्दीत ६५ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून १४ शतकांसह ५०९३ धावा केल्या आहेत. त्याने लिस्ट ए ७१ सामन्यांमध्ये १० शतकांसह ३५९२ धावा केल्या आहेत. त्याने टी२० क्रिकेटमध्ये १२४ सामन्यांत १ शतक आणि २२ अर्धशतकांसह ३०८५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.