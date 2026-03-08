Cricket

Prithvi Shaw Engagement: अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नानंतर आता पृथ्वी शॉ यानेही उरकला साखरपुडा, कोण आहे होणारी पत्नी?

Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Engagement: भारताचा क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याने रविवारी साखरपुडा केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली.
Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Engagement: अर्जुन तेंडुलकर नुकताच ५ मार्च रोजी मुंबईत लग्नबंधनात अडकला. यानंतर आता त्याचा मित्र आणि भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ देखील लवकरत लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्याने नुकताच रविवारी साखरपूडा केला आहे. पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) याने आकृती आगरवाल (Akriti Agarwal) हिच्यासोबत साखरपुडा केला असल्याचे जाहीर केले.

