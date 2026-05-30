RCB विरुद्ध घरच्या मैदानात फायनल! गुजरातचा प्लॅन काय, कसा खेळणार संघ? शुभमन गिलने केला खुलासा

IPL 2026 Fine RCB vs GT Marahi News: गुजरात टायटन्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. शुक्रवारी (२९ मे) मुल्लनपूरला झालेल्या क्वालिफायर २ सामन्यात राजस्थान रॉयल्सला गुजरातने ७ विकेट्सने पराभूत केले. त्यामुळे आता गुजरात तिसऱ्यांदा अंतिम सामना खेळेल. याबाबत गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) प्रतिक्रिया दिली आहे. या सामन्यात राजस्थानने वैभव सूर्यवंशीच्या (९६ धावा) धडाकेबाज खेळीच्या जोरावर २१४ धावा करत गुजरातसमोर २१५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग गुजरातने १८.४ षटकात पूर्ण केला. गुजरातकडून साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल यांनी सलामीला १६७ धावांची भागीदारी केली. गिलने ५३ चेंडूत १५ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०४ धावांची खेळी केली. तसेच साई सुदर्शनने ३२ चेंडूत ५८ धावा केल्या. .GT vs RCB IPL 2026 Final: गुजरात टायटन्स फायनलमध्ये RCB ला भिडणार! शुभमन गिलचे शतक अन् वैभव सूर्यवंशीच्या मेहनतीवर पाणी.या सामन्यानंतर सुदर्शनसोबत फलंदाजी करण्याबाबत गिल म्हणाला, 'मला वाटतं आम्ही एकमेकांना पुरक खेळ करतो. आम्ही एकमेकांचा खेळ चांगल्याप्रकारे ओळखतो. जेव्हा आम्ही एकत्र फलंदाजी करतो, तेव्हा आमच्यात चांगला संवादही होतो. आम्हाला माहित असते की आमच्यापैकी एकाला गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवावं वागेल.'याशिवाय सुदर्शन सलग दुसऱ्या सामन्यात हिट विकेट झाला. त्याच्या हातून बॅट निसटल्याने ती स्टपवर आदळली. अशाप्रकारे सलग दोन सामन्यात विकेट जाण्याची घटना पहिल्यांदा पाहिल्याची भावनाही गिलने व्यक्त केली. तसेच सोशल मीडियावर एक मीम व्हायरल होत आहे की गिल आणि गुजरातचा मुख्य प्रशिक्षक आशिष नेहरा सुदर्शनच्या हाताला बॅट बांधून ठेवत आहे, जेणेकरून ती निसटणार नाही. त्याबाबतही गिलने मजेशीर प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला, 'पुढच्या सामन्यात मी तसंच करणार आहे.'.गिल त्याच्या फलंदाजीबद्दल म्हणाला, 'मी अशा झोनमध्ये होतो की मी फक्त गप्स शोधत होतो आणि गोलंदाज कुठे चेंडू टाकतो, हे पाहून फलंदाजी करत होतो. मी फार जोरात चेंडू मारण्याचा प्रयत्न करत नव्हतो. फक्त चेंडू कुठे पडतोय आणि मी माझ्या झोनमध्ये येऊन तो मारण्याचा प्रयत्न करत होतो. जेव्हा तुम्ही चांगली फलंदाजी करता, तेव्हा असंच वाटत की आजुबाजूला क्षेत्ररक्षक नसल्याप्रमाणे खेळत आहात. तुम्हाला फक्त गॅप्स दिसतात आणि चेंडू बॅटच्या मधोमध येतो.'.याशिवाय राजस्थानला २२० धावांच्या आत रोखल्याचा आनंद असल्याचे गिलने सांगितले, तसेच तो ज्याप्रकारे स्वत: बाद झाला आणि सामना संपवू शकला नाही, त्याचं वाईट वाटल्याचेही त्याने सांगितले. त्याने गोलंदाजांचे कौतुक करताना म्हटले की ६-७ पर्याय असल्याचा फायदा होतो. आता सर्वकाही अंतिम सामन्यात योग्य ठरले पाहिजे, असंही गिल म्हणाला..IPL 2026 : शतक केलं, GT ला फायनलमध्येही नेलं अन् मग शुभमन गिलनं आई-वडिलांना मैदानातच मारली कडकडून मिठी; Video Viral.घरच्या मैदानात अंतिम सामनागुजरातला अंतिम सामना रविवारी (३१ मे) अहमदाबादला नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळायचा आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम हे गुजरातचे घरचे मैदानही आहे. त्यांनी साखळी फेरीतील घरचे ७ सामने याच मैदानात खेळले आहेत. याबाबत गिल म्हणाला, 'खूप चांगलं वाटत आहे. केवळ एकच दिवस आता बाकी असल्याने तयारीसाठी कमी वेळ आहे. त्यामुळे आशा आहे की आम्ही उद्यापर्यंत सर्व तयार होऊ आणि तिथे जाऊ. तिथे गेल्यावर खेळपट्टी पाहू आणि अंतिम सामन्याकडे फक्त एक क्रिकेटचा सामना म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न करू.''मला वाटतं की जर प्रसंगानुरूप आपण खेळलो नाही, तर आपली सर्वोत्तम कामगिरी बाहेर येते. आम्ही या सामन्याआधीही हीच चर्चा केलेली. समीकरणे बाजूला ठेवून फक्त एक चांगला क्रिकेटचा खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करूया जोपर्यंत आपण तसं खेळतोय, तोपर्यंत निकाल काय लागतो, त्याने फरक पडणार नाही.'.अंतिम सामना रविवारी संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहे.