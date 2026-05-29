Cricket

GT vs RCB IPL 2026 Final: गुजरात टायटन्स फायनलमध्ये RCB ला भिडणार! शुभमन गिलचे शतक अन् वैभव सूर्यवंशीच्या मेहनतीवर पाणी

Gujarat Titans beat Rajasthan Royals in Qualifier 2 : गुजरात टायटन्सने क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा पराभव करत आयपीएल २०२६ च्या अंतिम फेरीत धडक मारली. Shubman Gill आणि Sai Sudharsan यांनी विश्वविक्रमी भागीदारी करत गुजरातच्या विजयाचा पाया रचला.
Gujarat Titans beat Rajasthan Royals in Qualifier 2

Gujarat Titans beat Rajasthan Royals in Qualifier 2

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: गुजरात टायटन्सने क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा पराभव करत इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या अंतिम फेरीत धडक मारली. साई सुदर्शन व शुभमन गिल, या जोडीने क्वालिफायर २ मध्ये विश्वविक्रमी भागीदारी केली. वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Sooryavanshi) च्या ९६ धावांची वादळी खेळीवर, दोघांनी पाणी फिरवले. राजस्थान रॉयल्सच्या ६ बाद २१४ धावांचा पाठलाग करताना साई-शुभमनने पहिल्या विकेटसाठी १६७ धावांची सलामी दिली आणि GT च्या विजयाचा पाया भक्कम केला. शुभमनने विक्रमी शतक झळकावताना GT चा विजय पक्का केला. ३१ मे रोजी RCB vs GT अशी आयपीएल फायनल होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Shubman Gill
Gujarat Titans
Royal Challengers Bangalore
Vaibhav Suryavanshi
IPL 2026