GT vs RCB IPL 2026 Final: गुजरात टायटन्स फायनलमध्ये RCB ला भिडणार! शुभमन गिलचे शतक अन् वैभव सूर्यवंशीच्या मेहनतीवर पाणी

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: गुजरात टायटन्सने क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा पराभव करत इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या अंतिम फेरीत धडक मारली. साई सुदर्शन व शुभमन गिल, या जोडीने क्वालिफायर २ मध्ये विश्वविक्रमी भागीदारी केली. वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Sooryavanshi) च्या ९६ धावांची वादळी खेळीवर, दोघांनी पाणी फिरवले. राजस्थान रॉयल्सच्या ६ बाद २१४ धावांचा पाठलाग करताना साई-शुभमनने पहिल्या विकेटसाठी १६७ धावांची सलामी दिली आणि GT च्या विजयाचा पाया भक्कम केला. शुभमनने विक्रमी शतक झळकावताना GT चा विजय पक्का केला. ३१ मे रोजी RCB vs GT अशी आयपीएल फायनल होणार आहे. .प्रथम फलंदाजीला आलेल्या RR साठी वैभव, पुन्हा एकदा स्टार ठरला. त्याने ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावांची परिपक्व खेळी केली. तो मागील चार सामन्यांत तीनवेळा नव्हर्स 90s वर बाद झाला. रवींद्र जडेजाने ( ४५) तिसऱ्या व सहाव्या विकेटसाठी वैभवसह अनुक्रमे ७३ व ५२ धावांची भागीदारी केली. रिटायर्ड हर्ट झाल्याने त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले होते. डोनोव्हन परेराने ११ चेंडूंत ३८ धावांचा पाऊस पाडून संघाला २१४ धावांपर्यंत पोहोचवले. कागिसो रबाडा व जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..GT vs RR Qualifier 2: साई सुदर्शन-शुभमन गिल, जोडीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! विराट-गेल, बाबर-रिझवान याचा विश्वविक्रम मोडला; हिट जोडी.लक्ष्याचा पाठलाग करताना साई व शुभमन यांनी संयमी व चतुराईने खेळ करताना पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी १६७ धावा जोडल्या. साई व शुभमन यांची ही ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील ११वी शतकी भागीदारी ठरली आणि हा वर्ल्ड रेकॉर्ड ठरला. ख्रिस गेल - विराट कोहली यांनी १० वेळा शतकी भागीदारी केली होती. आयपीएलमध्ये सलामीसाठीची ही त्यांची आठवी शतकी भागीदारी ठरली आणि पुरुष ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील ही संयुक्तपणे पहिली सर्वाधिक शतकी भागीदारीची संख्या ठऱली. बाबर आझम व मोहम्मद रिझवान यांनीही ८वेळा असा पराक्रम केला आहे..विराट कोहली, ख्रिस गेल व साई सुदर्शन यांच्यानंतर शुभमन हा आयपीएलच्या दोन वेगवेगळ्या पर्वात ७०० हून अधिक धावा करणारा चौथा फलंदाज ठरला. साई ३२ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ५८ धावांवर हिटविकेट झाला. त्याने मारलेचा चेंडू चौकार गेला, परंतु मागील सामन्याप्रमाणे पुन्हा एकदा बॅट त्याच्या हातून निसटून यष्टींवर पडली. साई व शुभमन यांची १६७ धावांची भागीदारी ही आयपीएल प्ले ऑफमधील कोणत्याही विकेटसाठीची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी २०११ च्या फायनलमध्ये मायकेल हसी व मुरली विजय यांनी ( CSK vs RCB) १५९ धावांची भागीदारी केली होती..शुभमनने ४७ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि आयपीएल प्ले ऑफमधील हे वेगवान शतक ठरले. त्याने रजत पाटीदारचा ( ४९) विक्रम मोडला. शुभमन ५३ चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह १०४ धावांची खेळी केली. तो बाद झाला तेव्हा GT ला विजयासाठी ३४ धावाच करायच्या होत्या. वॉशिंग्टन सुंदर ( १६) व जॉस बटलर ( नाबाद ९) यांनी सहज या धावा केल्या आणि गुजरातचा ७ विकेट्सने विजय पक्का केला. राहुल तेवातियाने ९ चेंडूंत नाबाद १७ धावा केल्या.