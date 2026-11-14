SMAT 2026: वैभव सूर्यवंशीचा कर्णधार म्हणून वर्ल्ड रेकॉर्ड! पण, संघ नाही जिंकला; वाचा बिहारचा कोणी करेक्ट कार्यक्रम केला

SMAT 2026, Bihar vs Saurashtra: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) बिहार संघाचे नेतृत्व करत आहे. बिहारचा पहिला सामना जयदेव उनाडकट कर्णधार असलेल्या सौराष्टविरुद्ध झाला. या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी वैभव मैदानात उतरताच इतिहासही घडला. तो वरिष्ठ स्तरावर टी२० क्रिकेटमध्ये नेतृत्व करणारा सर्वात युवा कर्णधार ठरला आहे. इतक्या कमी वयात टी२०मध्ये कोणत्याही पुरुष खेळाडूने इतकी मोठी जबाबदारी सांभाळली नव्हती. दरम्यान, कर्णधार म्हणून इतिहास घडवला असला, तरी कर्णधार म्हणून त्याच्यासाठी सुरुवात निराशाजनक ठरली. सौराष्ट्रने बिहारला २१ चेंडू आणि ५ विकेट्स राखून पराभूत केलं. .Syed Mushtaq Ali Trophy: मोठा उलटफेर! पाँडिचेरीने दिला पृथ्वी शॉच्या महाराष्ट्राच्या संघाला पराभवाचा धक्का.या सामन्यात बिहारने सौराष्ट्रसमोर १३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग सौराष्ट्रने १६.३ षटकात ५ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. सौराष्ट्रकडून या सामन्यात सांघिक कामगिरी पाहायला मिळाली.सारौष्ट्राला विश्वराजसिंह जडेजा आणि हर्विक देसाई यांनी चांगली सुरुवात करून दिली होती. पण ते चांगल्या सुरुवातीनंतर मोठी खेळी करू शकले नाहीत. जडेजा १४ चेंडूत १८ धावा करून बाद झाला, तर हार्विक देसाई १८ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला. पण हरवंश सिंहने विस्फोटक खेळी केली. त्याने ११ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३३ धावा केल्या. त्यामुळे विजय सौराष्ट्रासाठी सोपा झाला..तो बाद झाल्यानतंर प्रेरक मंडक १६ धावांवर आणि समर गज्जर ४ धावांवर बाद झाले. पण यानंतर रुचित अहीर आणि सिद्धांत राणा यांनी आणखी पडझड न होऊ देता सौराष्ट्राला विजयापर्यंत पोहचवले. रुचित १९ चेंडूत २१ धावांवर नाबाद राहिला, तर सिद्धांत १८ चेंडूत २१ धावांवर नाबाद राहिला.बिहारकडून गोलंदाजी करताना सुरज कश्यपने ३ विकेट्स घेतल्या. हिमांशु सिंह आणि मयंक कुमार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Syed Mushtaq Ali Trophy : ११ चेंडूंत ५४ धावा! सूर्यकुमार यादवचं वादळी पुनरागमन; मुशीर खानचेही अर्धशतक.....वैभव मोठी खेळी करण्यात अपयशीया सामन्यात वैभवने नाणेफेकही जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र बिहारची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. सलामीवीर अलोक कुमार ४ धावांवरच बाद झाला. पण त्याचा साथीदार असलेला वैभव सूर्यवंशी आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, त्याला आयुष लहरुका साथ देत होता. परंतु पाचव्या षटकात चेतन साकारियाने टाकलेल्या चेंडूवर त्याने सरळ शॉट मारला. मात्र चेंडू हवेत उडाल्यानंतर साकारियाने चपळाईने दोन्ही हात वर करत झेल घेतला..त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला स्वस्तात माघारी परतावे लागले. तो १२ चेंडूत १८ धावा करून बाद झाला. त्याने ५ चौकार आणि २ षटकार मारले. त्याच्यापाठोपाठ आयुषही ९ धावांवर बाद झाला. नंतर अल्तमिशने २० चेंडूत २४ धावा केल्या, पण राघवेंद्र प्रतापला २१ चेंडूत १४ धावाच करता आल्या. पृथ्वी राजने आक्रमक खेळत २७ चेंडूत ३८ धावा केल्या. पण सुरज कश्यप (८), मयंक कुमार (६), प्रशांत सिंग (२) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. चेतन साकारिया आणि प्रेरक मांकड यांनी बिहारच्या फलंदाजांना फारसं वरचढ होण्याची संधीच दिली नाही. त्यामुळे बिहारला २० षटकात ९ बाद १३७ धावाच करता आल्या.सौराष्ट्रकडून चेतन साकारिया आणि प्रेरक मंकड यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार जयदेव उनाडकट आणि क्रेन्स फुलेत्रा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.