IPL, Video: CSK विरुद्ध RCB चा सामना विराट कोहलीला सर्वात जास्त का आवडतो? म्हणाला, 'त्यांचे फॅन्स बंगळुरूत....'

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (५ एप्रिल) डबल हेडर म्हणजेच दोन सामने होत आहेत. दुसरा सामना बंगळुरूतील एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात खेळवला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल. साखळी फेरीत या दोन संघात होणारा हा एकमेव सामना आहे. यानंतर हे दोन संघ साखळी फेरीत आमने-सामने येणार नाहीत. कारण हे दोन संघ वेगवेगळ्या गटात असल्याने त्यांच्यात एकच सामना होणार असून हा बंगळुरूच्या घरच्या मैदानात होणार आहे. .'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .मात्र, बंगळुरूत सामना होणार असल्याने विराटची तिथे चेन्नईविरुद्ध खेळण्याची यंदा इच्छा साखळी फेरीत तरी पूर्ण होणार आहे. खरंतर विराटला बंगळुरूमध्ये चेन्नईविरुद्ध खेळायला आवडते. याचे कारणही त्याने सांगितले आहे. त्याच्यामते बंगळुरूत जेव्हा सामना होतो, तेव्हा दोन्ही संघांच्या चाहत्यांमध्ये रंगतदार स्पर्धा पाहायला मिळते. दरम्यान, जर चेन्नई आणि बंगळुरू हे दोन्ही संघ प्लेऑफमध्ये आमने-सामने आले, तर कदाचित बंगळुरूत पुन्हा एकदा त्यांच्यातील सामना होऊ शकतो..दरम्यान, जिओहॉटस्टारशी बंगळुरूतील चेन्नईविरुद्धचा सामन्याबाबत विराट म्हणाला होता, 'एका संघाविरुद्ध आमचा ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि अगदी रंगतदार सामना कोणता असेल, तर तो चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध बंगळुरूमधील सामना. कारण जेव्हा आम्ही बंगळुरूमध्येही चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध खेळतो, तेव्हा त्यांचे चाहते मोठ्या संख्येने इकडे येतात. त्यांच्या स्टेडियमवर (चेपॉक स्टेडियमवर) फक्त चेन्नई सुपर किंग्सचेच सर्वत्र चाहते असतात. पण बंगळुरूमध्ये तसे नसते.' 'चेन्नईमध्ये सगळीकडे पिवळंच दिसतं, जसं काही ते सांगत असतात आम्ही बाकी कोणाला येऊ देणार नाही. आमचे चाहते तिकडे फार प्रवासही करत नाहीत. पण दुसरीकडे चेन्नई सुपर किंग्सचे चाहते बंगळुरुमध्ये मोठ्या संख्येने येतात. ते खूप लवकर तिकीट्स घेतात आणि स्टेडियममधील एक आख्खा भाग व्यापतात. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यावेळी वेगळेच वातावरण निर्माण होते. त्यावेळी मजेशीर आणि गांभीर्यानेही चाहत्यांमध्ये कोणाचा आवाज मोठा अशी स्पर्धा सुरू असते. नक्कीच सामनाही खूप रोमांचक असतो. मला वाटतं ते वातारण खूपच उत्साहवर्धक असतं.'.विराट - धोनीही आमने-सामने नाहीतदरम्यान, धोनी सध्या पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असल्याने रविवरी होणारा सामना खेळणार नाही. त्यामुळे चाहत्यांना विराट आणि धोनी यांच्यातील बाँडिगही पाहण्याची संधी सध्यातरी मिळणार नाही. यापूर्वी जेव्हाही या दोन संघात सामना झाला आहे, त्यावेळी विराट आणि धोनीची भेट नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली आहे. मात्र, यावेळी त्यांच्या चाहत्यांना हे चित्र दिसण्याची शक्यता कमी आहे. जर आता धोनी दुखापतीतून सावरला आणि चेन्नई-बंगळुरू संघ प्लेऑफमध्ये आमने-सामने आले, तरच धोनी आणि विराट मैदानात एकत्र दिसू शकतात..RCB vs CSK: कोहलीचा जलवा की चेन्नईचा संघर्ष? आज चेन्नई बंगळूरमध्ये रोमांचक लढत; कशी असेल संभावित Playing XI.विराटची चेन्नईविरुद्धची कामगिरीविराटने बऱ्याचदा चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने चेन्नईविरुद्ध ३६ सामने खेळले असून १० अर्धशतकांसह ११६० धावा केल्या आहेत. तो चेन्नईविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणाराही फलंदाज आहेत.