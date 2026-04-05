हार्दिक पांड्या संघात परतणार? दिल्लीविरुद्धच्या पराभवानंतर मुंबईसाठी मोठी गूड न्यूज; राजस्थानविरुद्धच्या महामुकाबल्यासाठी काय आहे तयारी?

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी या हंगामाचा पहिला डबल हेडर खेळवला गेला. काल दुपारी दोन सामने झाले. पहिला सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात रंगला. हा आयपीएल २०२६ मधला ८ वा सामना होता, जो दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर खेळवला गेला. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई इंडियन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पांड्या याला बरं नसल्याने तो या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व केले. परंतु आता मुंबई इंडियन्ससाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे..आयपीएल २०२६ च्या ८ व्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईची सुरुवात खराब ठरली. १६३ धावांचं लक्ष्य मुंबईने दिल्लीला दिलं होतं. ज्यात सूर्यकुमार यादवची ५१ धावांची तुफानी खेळी आहे. रोहित शर्माने ३५ धावांची खेळी केली. या सामन्यात मुंबईची सलामी जोडी चांगली करू शकली नाही. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सने १६३ धावांचं लक्ष्य १८.१ षटकांत पार केलं. यात दिल्लीच्या समीर रिझवीने धडाकेबाज ९० धावांची खेळी केली. तो शतक पूर्ण करू शकला नसला तरी त्याने दिल्लीच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मुंबई इंडियन्सने या हंगामात २ सामने खेळले असून एका सामन्यात विजय मिळवला तर एक सामना गमावला आहे..या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. मुंबई इंडियन्सचे फलंदाज यजमानांसमोर चांगलेच अडखळले होते. सलामीला आलेला रायन रिकेल्टन ९ धावा करून परतला, तर तिलक वर्मा ० वर परतला. रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांनी मुंबईची गाडी रुळावर आणली आणि ३९ चेंडूत ५३ धावांची भागीदारी पूर्ण केली. सूर्यकुमार यादवच्या अर्धशतकामुळे तसेच रोहित शर्मा व नमन धीर यांच्या खेळीमुळे मुंबईला सन्मानजनक धावा उभारता आल्या..१६३ धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सचा समीर रिझवी या सामन्याचा सामनावीर ठरला आहे. ९० धावांची धडाकेबाज खेळी करत समीरने दिल्लीला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. त्याला पथूम निसंका याची चांगली साथ मिळाली होती. दिल्लीच्या विजयात आणखी एका खेळाडूने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, तो खेळाडू म्हणजे डेव्हिड मिलर; त्याने ४४ धावा केल्या. हार्दिक पांड्याच्या गैरहजेरीत मुंबईला हार पत्करावी लागली; हंगामातील त्यांची ही पहिली हार आहे..मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याची तब्येत ठीक नसल्यामुळे तो दिल्लीविरुद्धचा सामना खेळू शकला नव्हता. परंतु येणाऱ्या पुढील सामन्यासाठी हार्दिक खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दिल्लीतील दुपारच्या सामन्यानंतर पांड्या संघातील इतर खेळाडूंसोबत रवाना झाला आहे. मुंबईचा पुढील सामना मंगळवारी ७ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणार आहे. राजस्थान या हंगामात आतापर्यंत अपराजित संघ आहे. त्यांनी आपले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. रियान परागच्या नेतृत्वाखालील संघ सध्या चांगल्या नेट रन-रेटच्या जोरावर गुणतालिकेत अव्वल स्थानी आहे. येणाऱ्या सामन्यासाठी मुंबईसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे कर्णधार हार्दिक पांड्या उपस्थित असणार आहे.