Latest Marathi News Live Update : पुढील चार दिवस राज्यात मेघ गर्जनेसह पावसाची शक्यता

नाशिक : भोंदू अशोक खरातच्या ओकस प्रॉपर्टीजच्या कार्यालयात एसआयटी (विशेष तपास पथक) आणि न्यायवैद्यकाच्या पथकाने पुन्हा तपासणी केली, या वेळी कार्यालयातून औषधाची बाटली, खडे असे संशयास्पद साहित्य जप्त केले. या वेळी पीडितेच्या उपस्थितीत गुन्हा घडला त्या वेळी नेमके कसे आणि काय घडले हे जाणून घेण्यासाठी प्रसंगाची पुननिर्मिती करण्यात आली. दरम्यान, खरातच्या दोन्ही मोबाईलचे क्लोन कॉपीतून अडीच हजार क्रमांक असल्याचे समोर आले असले तरी यात पीडितांचे संपर्क क्रमांक नाहीत. त्यामुळे तो पीडितांशी संपर्कासाठी तो अन्य मोबाईल व सिमकार्ड वापरत असावा, त्याचा शोध एसआयटी घेत आहे.