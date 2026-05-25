महाराष्ट्र बातम्या

पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, तुटवड्याने शेतकरी अडचणीत; मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जागतिक संकट अन् मागणीही वाढलीय

CM Fadnavis On Petrol Diesel Price Rise देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तर शेतकरीही अडचणीत सापडले आहेत. याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जागतिक संकट असल्याचं सांगितलं.
Fuel Price Hike And Shortage Put Farmers In Trouble

Fuel Price Hike And Shortage Put Farmers In Trouble

Esakal

सूरज यादव
Updated on

देशात १० दिवसात चौथ्यांदा पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आलीय. आतापर्यंत साडे सात रुपये इतकी वाढ झाली आहे. इंधन तेलाच्या दरवाढीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनी हे जागतिक संकट असल्याचं सांगितलं. अनेक देशात पेट्रोल डिझेल अभावी इमर्जन्सीही घोषित केलीय. तरीही भारतात पेट्रोल डिझेल सरकार उपलब्ध करून देतंय असं फडणवीस म्हणाले. Why Are Petrol Diesel Prices Rising CM Fadnavis Responds

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Fuel
petrol diesel price hike in india