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Sachin Ahir: सचिन अहिरांचा उपसभापतीपदासाठी अर्ज; ठाकरे गटाला धक्का, शिंदेसेनेत जाणार, मुंबईच्या राजकारणात खळबळ

Vidhan Parishad Deputy Chairman Election 2026: शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी उपसभापती पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे.
Sachin Ahir

Sachin Ahir

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटातील ६ खासदारांच्या पक्षांतरामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनतर आता आता पुन्हा ठाकरे गटाचे आमदार अहिर शिंदे सेनेत जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सचिन अहिरांचा शिंदे सेनेकडून उपसभापतीसाठी अर्ज दाखल केला असल्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

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