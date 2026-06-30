Sachin Ahir: सचिन अहिरांचा उपसभापतीपदासाठी अर्ज; ठाकरे गटाला धक्का, शिंदेसेनेत जाणार, मुंबईच्या राजकारणात खळबळ

मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटातील ६ खासदारांच्या पक्षांतरामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनतर आता आता पुन्हा ठाकरे गटाचे आमदार अहिर शिंदे सेनेत जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सचिन अहिरांचा शिंदे सेनेकडून उपसभापतीसाठी अर्ज दाखल केला असल्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर ३ वापरलं असल्याचे समोर आले आहे. उपसभापती पदाच्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाकडून ठाकरेंचे आमदार सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी अर्ज दाखल केला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला दुहेरी धक्का बसला आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.