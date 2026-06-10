मराठवाडा

Beed Boat Accident: अधिक मास यात्रेला गालबोट! गोदावरीत बोट उलटल्याने २ महिलांचा मृत्यू, बोटीत होते ५० भाविक

Two women devotees killed in Godavari river boat mishap: पुरुषोत्तमपुरीतील गोदावरीत क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी असलेल्या बोटीचा तोल जाऊन अपघात; दोन महिलांचा मृत्यू, अनेक भाविकांना स्थानिकांनी नदीत उड्या मारून वाचवले.
Godavari Boat Accident Raises Safety Concerns as Two Women Lose Lives

Godavari Boat Accident Raises Safety Concerns as Two Women Lose Lives

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कमलेश जाब्रस

माजलगाव: तालुक्यातील पुरुषोत्तमपुरी येथे गोदावरी नदीपात्रात भाविकांनी भरलेली बोट उलटल्याने दोन महिला भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अनेक जणांना स्थानिक नागरिक व बचाव पथकाच्या मदतीने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. अधिक मासानिमित्त पुरुषोत्तमपुरी येथे मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत आहे. बुधवारी सकाळी नदीपात्रातून भाविकांना घेऊन जाणारी बोट क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी भरल्याने अचानक असंतुलित झाली आणि पाण्यात उलटली. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. उपस्थित नागरिकांनी तत्काळ नदीत उड्या मारून अनेक भाविकांना बाहेर काढले.

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