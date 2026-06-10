Beed Boat Accident: अधिक मास यात्रेला गालबोट! गोदावरीत बोट उलटल्याने २ महिलांचा मृत्यू, बोटीत होते ५० भाविक

-कमलेश जाब्रसमाजलगाव: तालुक्यातील पुरुषोत्तमपुरी येथे गोदावरी नदीपात्रात भाविकांनी भरलेली बोट उलटल्याने दोन महिला भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अनेक जणांना स्थानिक नागरिक व बचाव पथकाच्या मदतीने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. अधिक मासानिमित्त पुरुषोत्तमपुरी येथे मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत आहे. बुधवारी सकाळी नदीपात्रातून भाविकांना घेऊन जाणारी बोट क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी भरल्याने अचानक असंतुलित झाली आणि पाण्यात उलटली. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. उपस्थित नागरिकांनी तत्काळ नदीत उड्या मारून अनेक भाविकांना बाहेर काढले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... देशातील एकमेव भगवान पुरुषोत्तम मंदिरासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुरुषोत्तमपुरी येथे अधिकमास यात्रेनिमित्त मोठ्या संख्येने भाविक दाखल झाले आहेत. बुधवारी नदी पार करण्यासाठी भाविकांनी भरलेली बोट गोदावरी नदीच्या मध्यभागी पोहोचताच अचानक तोल जाऊन उलटली. बोटीत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसवण्यात आल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप भाविकांनी केला आहे. .माहितीनुसार, बोटीत सुमारे 40 ते 50 प्रवासी होते.बोट उलटल्यानंतर सर्व प्रवासी नदीत पडले. स्थानिक नागरिक, स्वयंसेवक आणि प्रशासनाच्या मदतीने अनेक भाविकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. या दुर्घटनेत प्रणिला शेषेराव राठोड (वय 55, रा.लोणार)यांचा तर अजुन एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली असल्याची माहिती आहे तर तिसरी महिला सिंधूबाई अर्जुन मावळे (वय 75, रा. महागाव, जि. वाशिम) या पाण्यात बुडाल्याने गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .दरम्यान, 19 मे रोजी एका जणाचा या गोदावरी नदीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. परंतु प्रशासनाने याबाबत कसलीही दखल घेतली नसल्याने दोन महिला भाविकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. यात्रास्थळी सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.बोटीतून प्रवास करणार्या भाविकांना लाईफ जॅकेट उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याची तसेच गर्दी नियंत्रणासाठी आवश्यक व्यवस्था नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, महसुल प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.