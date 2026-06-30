मुंबई

FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतील उपाहारगृहे, हॉटेलचे परवाने रद्द, १९ जण अटकेत; एफडीएची मोठी कारवाई

Tukaram Mundhe: मुंबईत तुकाराम मुंढेंनी मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये एफडीएच्या विशेष मोहिमेत सहा उपाहारगृहे, हॉटेल, बेकरी आणि क्लब यांचे अत्र व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
FDA Tukaram Mundhe

FDA Tukaram Mundhe

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील सहा उपाहारगृहे, हॉटेल, बेकरी आणि क्लब यांचे अत्र व्यवसाय परवाने निलंबित केले आहेत. राज्यभर राबवलेल्या विशेष मोहिमेत ३१ ठिकाणी छापे मारून ३४ लाख ८७ हजार ६०३ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व इतर अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री, वितरण व वाहतूक करणाऱ्या १९ जणांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत एका आस्थापनेला सील करून तीन वाहने जप्त करण्यात आली.

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