FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतील उपाहारगृहे, हॉटेलचे परवाने रद्द, १९ जण अटकेत; एफडीएची मोठी कारवाई

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील सहा उपाहारगृहे, हॉटेल, बेकरी आणि क्लब यांचे अत्र व्यवसाय परवाने निलंबित केले आहेत. राज्यभर राबवलेल्या विशेष मोहिमेत ३१ ठिकाणी छापे मारून ३४ लाख ८७ हजार ६०३ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व इतर अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री, वितरण व वाहतूक करणाऱ्या १९ जणांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत एका आस्थापनेला सील करून तीन वाहने जप्त करण्यात आली..अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ही मोहीम राबविण्यात आली. तपासणीत अस्वच्छता, मुदतबाह्य अन्नपदार्थ, चुकीच्या माहितीचे लेबल, झुरळे व उंदरांचा वावर, शीतसाखळीतील त्रुटी तसेच आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव अशा गंभीर बाबी आढळून आल्या. त्यामुळे संबंधित सहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.चुकीची माहिती असलेले लेबलनरीमन पॉइंट येथील 'फ्लिंट अँड वार्सा' या उपाहारगृहात चुकीच्या माहितीचे लेबल असलेले अन्नपदार्थ आढळून आले, तर मुदतबाह्य अन्नपदार्थ जागेवरच नष्ट करण्यात आले. बोरिवलीतील बेकरीत दुरुस्तीचे काम सुरू असतानाच अन्न उत्पादन सुरू असल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता असल्याचे निदर्शनास आले. भांडुप, सांताक्रूझ, अंधेरी आणि वांद्रे येथील आस्थापनांतही स्वच्छता, कीटक नियंत्रण, अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन आणि ग्राहक तक्रार निवारण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आढळल्या..Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.