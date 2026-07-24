मुंबई

Sachin Ahir: सचिन अहिरांच्या घरात २.६० कोटींची चोरी, ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मारला डल्ला; प्रकरण कसे आले उघडकीस?

Sachin Ahir Theft : सचिन अहिर यांच्या घरात २.६० कोटींची चोरी झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही चोरी झाली असून या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
Sachin Ahir Theft

Sachin Ahir Theft

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. माजी मंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या निवासस्थानी चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत तब्बल २ कोटी ६५ लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरीला गेला असून या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

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