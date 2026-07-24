Sachin Ahir: सचिन अहिरांच्या घरात २.६० कोटींची चोरी, ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मारला डल्ला; प्रकरण कसे आले उघडकीस?

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. माजी मंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या निवासस्थानी चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत तब्बल २ कोटी ६५ लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरीला गेला असून या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, माजी मंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी धाडसी चोरी झाली आहे. ज्यामध्ये रोख रकमेसह सोन्याची बिस्कीटे, हिऱ्यांचे दागिने, चांदीची भांडी चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली आहे. हा ऐवज टप्प्याटप्प्याने चोरीला गेला असून याप्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..Bharat Taxi: प्रवाशांना माफक दरात टॅक्सी सेवा मिळणार, भारत टॅक्सी सेवा सुरु; जाणून घ्या काय आहे खास .दरम्यान, सचिन अहिर यांच्या घरात झालेल्या चोरीच्या घटनेत त्यांच्या घरात काम करणाऱ्या एका विश्वासू नोकराचाच हात असावा, असा तीव्र संशय व्यक्त केला जात आहे. सध्या मुंबई गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा कडक तपास केला जात आहे..टप्प्याटप्प्याने कोट्यवधींची चोरीमाजी मंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या मुंबईतील घरातून तब्बल २ कोटी ६५ लाख रुयांचा ऐवज चोरी झाल्याची घटना घडली. हा कोट्यवधींचा ऐवज एकाच वेळी चोरी झाला नसून टप्प्याटप्प्याने चोरीला गेल्याची माहिती आहे. तथापि, घरातील मौल्यवान वस्तू कमी होत असल्याचे लक्षात येताच सचिन अहिर यांनी या प्रकाराचा आढावा घेतला. यावेळी घरातील तब्बल २ कोटी ६५ लाखांचा ऐवज गायब असल्याचे उघडकीस आले..Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.