Raj Thackeray : 'दोनच मागण्या... एसआयआर रद्द करा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या!'; राज ठाकरेंचा मुंबईतील मोर्चात हुंकार

मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह SIR प्रक्रियेच्या विरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबईत ‘गर्जना मोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चाला संबोधित करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत दोन प्रमुख मागण्या केल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेली संपूर्ण SIR प्रक्रिया रद्द करावी आणि यापुढील निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली..राज ठाकरे म्हणाले, “आज मला दोन महत्त्वाचे विषय मांडायचे आहेत. पहिला विषय म्हणजे महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेली SIR प्रक्रिया संपूर्णपणे रद्द झाली पाहिजे. मोदी सरकारमधील माजी केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंह यांनी SIR बाबत केलेले वक्तव्यही त्यांनी यावेळी वाचून दाखवले.”.SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत राज ठाकरे यांनी ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. “कायद्यात त्यासाठी तशी तरतूदच नाही. एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर अशा परिस्थितीत SIR करता येऊ शकते. त्यामुळे SIR बेकायदेशीर आहे,” असे ते म्हणाले..‘दोन कोटी लोक कोण होते?’विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मतदारसंख्येत झालेल्या वाढीचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “विधानसभेच्या वेळी ४० ते ६० लाख मतदार वाढवायचे, त्यातून सत्ता घ्यायची आणि SIR मधून आता दोन कोटी लोक बाहेर काढले. हे दोन कोटी लोक कोण होते? हे आमचे मतदार होते का? कोण आहेत ते?” असा सवाल त्यांनी केला..Raj Thackeray : लोकसभेनंतर 6 महिन्यांत 40 ते 60 लाख मतदार कसे वाढले? राज ठाकरेंचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' रद्द करण्यावरही भाष्य.सर्व राजकीय पक्षांची मागणी SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची असल्याचेही राज ठाकरे यांनी सांगितले. “कोणत्याही परिस्थितीत वोटिंग मशीन बंद झाली पाहिजे आणि बॅलेट पेपरवर मतदान झाले पाहिजे. या दोन गोष्टी झाल्या पाहिजेत. म्हणजे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. त्यानंतर सत्ता कोणाची का असेना, ती योग्य मार्गाने येईल,” असे ते म्हणाले..‘उद्या सत्ता दुसऱ्याची आली तर?’राज ठाकरे यांनी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही भविष्यातील राजकारणाबाबत सावध केले. “सत्ता उद्या दुसऱ्याची आली आणि त्यांनी यापेक्षा दामदुपटीने जास्त केले तर कुठे जाल? आपण या देशाचा ढाचा बदलत आहोत. आपण या देशाचा ढाचा कोसळून टाकत आहोत,” अशी टीका त्यांनी केली..Maharashtra MLC Election 2026 : भाजपची मोठी घोषणा! विधान परिषद निवडणुकीसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचे उमेदवार जाहीर; पाहा संपूर्ण यादी.“भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांनी कसं जगायचं? कशाही पद्धतीने सत्ता मिळवायची का? आजचा मोर्चा त्याच्याविरोधातला आहे. आज सर्व राजकीय पक्ष व्यासपीठावर बसले आहेत. सत्तेवरचा पक्ष व्यासपीठावर नाही. मात्र, ज्या दिवशी तुम्ही विरोधी पक्षात जाल आणि दुसरे सत्तेवर येतील, तेव्हा त्यांनी दामदुपटीने हेच केले तर काय कराल?” असा सवालही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या भाषणातील ‘SIR रद्द करा’ आणि ‘बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या’ या दोन प्रमुख मागण्यांवर आजच्या गर्जना मोर्चात विशेष भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.