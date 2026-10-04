मुंबई

Raj Thackeray : 'दोनच मागण्या... एसआयआर रद्द करा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या!'; राज ठाकरेंचा मुंबईतील मोर्चात हुंकार

Raj Thackeray Two Major Demands at Gargana Morcha : मुंबईतील गर्जना मोर्चात राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करत निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
Why Raj Thackeray Demanded Cancellation of SIR

Why Raj Thackeray Demanded Cancellation of SIR

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह SIR प्रक्रियेच्या विरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबईत ‘गर्जना मोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चाला संबोधित करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत दोन प्रमुख मागण्या केल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेली संपूर्ण SIR प्रक्रिया रद्द करावी आणि यापुढील निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Mumbai
Election Commision Of india
Marathi News Esakal
www.esakal.com