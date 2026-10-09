नांदेड

Nana Patekar: दुष्काळी परिस्थितीत आम्हाला का सोडून गेलात हो?’ नाना पाटेकरांच्या आठवणीने नांदेडचे शेतकरी गहिवरले

Nanded Farmers Recall Nana Patekar and Naam Foundation Work: नाम फाउंडेशनच्या कामातून जुळले नांदेडशी नाते; नाना पाटेकरांच्या आठवणींना उजाळा
Nana Patekar News Nanded Farmers Pay Tribute to the Actor Remembering His Work for Drought Hit Farmers Through Naam Foundation

Nana Patekar News Nanded Farmers Pay Tribute to the Actor Remembering His Work for Drought Hit Farmers Through Naam Foundation

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सकाळ वृत्तसेवा
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-लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड):आख्खा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या सावटाखाली असताना शेतकऱ्यांची आस नाम फाउंडेशनकडे लागली होती.आशा परिस्थितीत नाम काही तरी आधार देईल अशी आशा होती.नाम फाउंडेशनेही राज्यभर काम ही सुरू झाले होते.पण गुरुवारी (ता आठ), सकाळी नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी आली आणि नांदेड जिल्हा शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले.दुष्काळी परिस्थितीत आम्हाला का सोडून गेलात हो आशा भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

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