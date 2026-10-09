Nana Patekar: दुष्काळी परिस्थितीत आम्हाला का सोडून गेलात हो?’ नाना पाटेकरांच्या आठवणीने नांदेडचे शेतकरी गहिवरले

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (जिल्हा नांदेड):आख्खा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या सावटाखाली असताना शेतकऱ्यांची आस नाम फाउंडेशनकडे लागली होती.आशा परिस्थितीत नाम काही तरी आधार देईल अशी आशा होती.नाम फाउंडेशनेही राज्यभर काम ही सुरू झाले होते.पण गुरुवारी (ता आठ), सकाळी नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी आली आणि नांदेड जिल्हा शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले.दुष्काळी परिस्थितीत आम्हाला का सोडून गेलात हो आशा भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...तर दुसरीकडे नामच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत जिल्ह्यात झालेली जलसंधारणाच्या कामे, आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील वारसांना मिळालेला आधार व इतर कामांची उजळणी झाली.तर नाना सोबतच्या आठवणींना उजाळा मिळाला.नांदेड जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील वारसांना मदत देण्यासाठी नांदेड शहरात नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे हे आठ सप्टेंबर २०१५ मध्ये आले होते.त्यांच्या उपस्थितीत कुसुम नाट्यगृहात हा कार्यक्रम झाला होता..नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांनी नाम फाउंडेशन स्थापन केले.या माध्यमातून नांदेडशी नाना पाटेकरांचे नाते जुळले होते.नामच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यात नदींचे खोलीकरण, रुंदीकरण, नवीन तालावाचे काम, शेतकऱ्यांना खते व बीबीयाने वाटप,कोव्हीड काळात धान्य किट वाटप आदी कामे झाली आहेत.जिल्हातील सुमारे एक हजार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे..नानाची व माझी पहिली भेट हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती येथे १९८६ मध्ये झाली .नाटकाचा प्रयोग सादर केला होता. तेव्हा मी शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती येथे विद्यार्थी होतो.त्यांच्या नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून जिल्हा जलसंधारणाची खुप मोठी कामे झाली आहेत अशी प्रतिक्रिया डॉ बालाजी कोपरावर यांनी दिली..सामाजिकसामाजिक क्षेत्रातील खरा हिरो हरवलासामाजिक क्रांती चा धगधगता अंगार शांत झाला आहे. नाम मुळं त्यांचे मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी मिळाली.या महान समाजसुधारकास नाम नांदेड तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली ...डॉ.अशोक बेलखोडे जिल्हा समन्वयक नाम.हळवा नाना हरपला!नाना पाटेकर हे नांदेडला आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील वारसांना मदत देण्यासाठी आले होते या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतले पाणी पुसताना नानाचे पाणावलेले डोळे मी पाहिले आहेत. त्यांनी दिलेली मदत आकड्यांची नव्हती, तर माणुसकीची होती.पडद्यावर रागावणारा, रागीट दिसणारा नाना प्रत्यक्षात किती हळवा होता, हे मी अनेकदा अनुभवले आहे. अशा या रिअल हिरोला नांदेडकरांतर्फे कोटी-कोटी नमन आशा भावना दैनिक गोदातीरचे संपादक केशव घोणसे पाटील यांनी व्यक्त केल्या..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.\rजिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील वारसांना मदत देऊन नानांनी आम्हाला माया व आधार दिला.आमच्या वेदना त्यांनी जाणुन घेतल्या.दुषकाळी परिस्थिती नानांची उनिव जाणवेल.आमचा आधारवड गेला अशी भावना कोंढा येथील मनकर्णा कदम यांनी व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.