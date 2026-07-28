Sugar Price Hike : साखरेच्या दराने गाठली उच्चांकी पातळी; 1 किलो साखरेसाठी आता मोजावे लागणार 'इतके' रुपये, सणासुदीपूर्वीच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

सांगली : राज्यात साखरेच्या दराने पुन्हा उच्चांकी पातळी गाठली आहे. गेल्या महिनाभरात घाऊक बाजारात प्रति क्विंटल सुमारे ४०० ते ४५० रुपयांची, तर किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो ६ ते ७ रुपयांची वाढ झाली (Retail sugar rates in Maharashtra) आहे. त्यामुळे मोठ्या साखरेचा किरकोळ दर ४९ ते ५१ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला असून, याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पावर होत आहे..केंद्र सरकारने जुलै महिन्यासाठी देशांतर्गत विक्रीचा साखर कोटा कमी केल्याने बाजारातील पुरवठा मर्यादित झाला आहे. त्याचवेळी २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात साखर उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी २७७ लाख टन झालेले उत्पादन यंदा १९९ लाख टनांवर घसरले आहे. कारखान्यांकडील शिल्लक साठाही कमी झाल्याने बाजारातील तेजी कायम आहे..जून-जुलैमधील अपुऱ्या पावसाचा उसाच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पुढील गळीत हंगामात साखर उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. श्रावण, गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी या सणांमुळे आगामी महिन्यांत साखरेची मागणी वाढणार असल्याने दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..BSNL Network Issue in Sangli : BSNL जिल्ह्यातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर? 538 पैकी अवघ्या 82 गावांत फायबर; 'कनेक्टिंग इंडिया'च्या नाऱ्याला मोठा धक्का!.साखर उत्पादनातील घट आणि कमी विक्री कोट्यामुळे कारखान्यांकडूनच साखर महाग मिळत आहे. पुढील हंगामाबाबत अनिश्चितता असल्याने व्यापारी आणि मोठे ग्राहक आगाऊ खरेदी करत आहेत. त्यामुळे बाजारातील तेजी कायम आहे.-महमंद हुसेन, घाऊक व्यापारीघाऊक दरवाढीचा थेट परिणाम किरकोळ विक्रीवर झाला आहे. वाढीव दराने साखर खरेदी करावी लागत असल्याने किरकोळ भाव वाढविणे अपरिहार्य ठरले आहे.-आदिनाथ आथणे, किरकोळ व्यापारीजूनअखेर कारखान्यांना साखर तोट्यात विकावी लागत होती. आता दरात सुधारणा झाली असली, तरी उत्पादन खर्च भागविण्यासाठी साखरेचा दर किमान ४,३०० रुपये प्रतिक्विंटल असणे आवश्यक आहे.-आर. डी. माहुली, व्यवस्थापक, राजारामबापू साखर कारखाना.Goa Casino Industry : गोव्यातील वादग्रस्त कॅसिनो आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर? नव्या ठिकाणांचा सिंधुदुर्गात शोध, निवडणुकीआधी भाजप सरकारवर मोठा दबाव!.संदर्भ : प्राईस मॉनिटरिंग सिस्टिमकेंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या प्राईस मॉनिटरिंग सिस्टिम या अधिकृत पोर्टलवर देशातील प्रमुख शहरांतील साखरेसह २२ जीवनावश्यक वस्तूंचे घाऊक व किरकोळ दर नियमित नोंदविले जातात.गेल्या ४० वर्षांतील साखरेचे सरासरी किरकोळ दर (प्रतिकिलो)वर्ष सरासरी किरकोळ दर१९८५ ५.५० ते ६.५०१९९५ १३ ते १५२००० १५ ते १७२००५ १८ ते २०२०१० ३१ ते ३५२०१५ ३२ ते ३६२०२० ३८ ते ४०२०२५-२६ ४६ ते ४८.७०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.