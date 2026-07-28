पश्चिम महाराष्ट्र

Sugar Price Hike : साखरेच्या दराने गाठली उच्चांकी पातळी; 1 किलो साखरेसाठी आता मोजावे लागणार 'इतके' रुपये, सणासुदीपूर्वीच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

Why Are Sugar Prices Rising in India? : राज्यात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली असून कमी उत्पादन, घटलेला पुरवठा, सरकारी कोटा कपात आणि आगामी सणासुदीतील वाढती मागणी यामुळे पुढील काळात दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
India sugar price hike due to production decline

India sugar price hike due to production decline

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : राज्यात साखरेच्या दराने पुन्हा उच्चांकी पातळी गाठली आहे. गेल्या महिनाभरात घाऊक बाजारात प्रति क्विंटल सुमारे ४०० ते ४५० रुपयांची, तर किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो ६ ते ७ रुपयांची वाढ झाली (Retail sugar rates in Maharashtra) आहे. त्यामुळे मोठ्या साखरेचा किरकोळ दर ४९ ते ५१ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला असून, याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पावर होत आहे.

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