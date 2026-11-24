कोल्हापूर: प्रशासक काळात किती तोटा झाला, याचा शोध आता नवीन अध्यक्ष आणि संचालक घेतील, असे स्पष्टीकरण वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. आमदार सतेज पाटील यांनी केलेल्या विधानाबाबत त्यांनी आज खुलासा केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.‘गोकुळ’मध्ये प्रशासकांच्या काळात तोटा कशामुळे झाला याचे उत्तर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे. याबाबत मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘माजी आमदार राजेश पाटील यांची आता अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. रीतसर कारभारही सुरू झाला आहे. तोट्याची कारणे काय आहेत, हे आता संचालक मंडळ शोधून काढेल आणि त्यासंबंधीच्या प्रश्नांना समर्पक अशी उत्तरे देतील. .त्यामध्ये तसे काही असेल तर त्यासंबंधीची चौकशीही होईल.’’ महापौरपदाच्या वादावर मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘महापौर स्वतः सव्वावर्ष म्हणाल्या आहेत, तर आमदार राजेश क्षीरसागर हे १० महिने म्हणाले आहेत. या संदर्भात मी दोघांनाही भेटेन आणि त्याबाबत चर्चा करेन.’’ करवीर आणि कागल दुष्काळी तालुके कधी जाहीर होणार याबाबत ते म्हणाले, ‘‘कागल, करवीरमध्ये पाऊस अवेळी पडला. पिकांना पावसाची गरज होती त्यावेळी मोठा खंड पडला. दोन्ही तालुक्यांची पाहणी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मी आणि या दोन्ही मतदारसंघांचे आमदार असे मिळून प्रयत्न करू आणि हे तालुकेही दुष्काळग्रस्त जाहीर होतील यासाठी प्रयत्न करणार आहे.’’.‘त्यांना’ कार्यकर्त्यांनी उत्तर दिले आमदार शिवाजी पाटील यांनी गडहिंग्लज मुश्रीफमुक्त करू, अशी टीका केली. त्याबाबत मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘त्यांनी वक्तव्य केले त्यावेळी मी कोल्हापुरात नव्हतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना उत्तर दिलेले आहे. त्यावर मी फारसे बोलणे योग्य नाही.’’.Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.\rशरद पवार यांच्याकडून उसाचे कौतुक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे फोनवर काय बोलणे झाले. यावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘मी माळावर ए. आय.च्या मदतीने एकरी ९० टन ऊस घेतला आहे. त्याबाबत वाचून त्यांनी मला फोन करून अभिनंदन केले. भविष्यात उसाला ए. आय.शिवाय पर्याय नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच याचा प्रचार-प्रसार करण्याबाबत सांगितले.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.