कोल्हापूर

Gold Rate Drop : सोने ६ हजार तर चांदी१३ हजारांनी उतरली, सोने दिड लाखांच्या आत; अधिकमासात ग्राहकांना दिलासा

Silver Price Today : सोन्याच्या दरात तब्बल ६ हजार रुपयांची तर चांदीच्या दरात १३ हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे सोने दिड लाखांच्या आत आले असून अधिकमासात ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Gold silver Rate Drop kolhapur

Gold silver Rate Drop kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Under 1.5 Lakh : सोने आणि चांदीचे दर आज पुन्हा उतरले. सोन्याचा दर प्रतितोळा ५ हजार ९०० रुपयांनी, तर चांदीचा दर प्रतिकिलो १२ हजार ९०० रुपयांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे अधिकमासात सोने-चांदीची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Silver Rate
gold
Silver
Gold Investment
silver jewelry
gold and silver
silver rates
gold buying tips
gold buying tips for Indians
gold and silver price comparison