मित्राने UPSCचे 2 अर्ज घेतलेले, एक राहिलेला मी भरला; डॉक्टर राजेंद्र भारूड यांनी उलगडला संघर्षमय प्रवास

कोल्हापूर, ता. ७ : 'युपीएससी' स्वप्न नव्हते; पण एमबीबीएस झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी प्रयत्न सुरू असताना मित्राने युपीएससीचे दोन अर्ज घेतले होते. वीस रुपयेच त्याची किंमत असल्याने त्याने एक भरल्यानंतर एक अर्ज शिल्लक होता. तो मी भरला. त्याचा अभ्यास करत गेलो व टप्पे पार करत आयएएस झालो... एमबीबीएस डॉक्टर ते आयएएस होण्याचा प्रवास नूतन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी पत्रकारांसोबतच्या अनौपचारिक गप्पांमधून उलगडला..आपला स्वभाव कायम आनंदी राहण्याचा असला, तरी प्रशासकीय सेवा गंभीर बनवत असल्याची दिलेली कबुली त्यांच्या मनमोकळ्या स्वभावाची अनुभूती करून देत होती. मोकळेपणा असल्यास मुक्तपणे संवाद होतो, त्यातून विविध क्लिष्ट विषयांवर मार्ग निघतो. त्याचबरोबर विश्वास हा एक टप्पा महत्त्वाचा आहे. या दोन बाबी जपतच कोल्हापूरसाठी काम करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्याच्या दिवसापासून डॉ. भारूड यांच्या संघर्षमय प्रवासाची कहाणी येथील समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर फिरत होती. आज कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी चर्चा करताना स्वाभाविकच ते प्रश्न उपस्थित झाले. 'संघर्ष तर करत आलो आहेच; पण त्यामुळे लाईमलाईटमध्ये राहणे अवघडल्यासारखे वाटत असल्याचे स्पष्टच सांगितले..शिक्षणाच्या गोडीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'घरातील नात्यांमधील कुणीच शिकलेले नव्हते. त्यामुळे मला शिकवण्याची आईची इच्छा मोठी होती. त्यातूनच जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शिक्षणाचे धडे गिरवण्यास सुरुवात झाली. त्यातून प्रथम डॉक्टर झालो. त्यात सुवर्णपदक मिळवले होते. इंटर्नशिप झाली. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अर्ज भरण्यासाठी पैसे लागणार होते, कोचिंग क्लासचीही फी दिसत होती. त्याचवेळी मित्रामुळे आयएएस परीक्षा दिली. युपीएससी हे काही स्वप्न नव्हते. त्यात यशस्वी झाल्यानंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी सांभाळताना लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून कामे करता आली.'.शहरवासीयांच्या प्रतिक्रियाच पोचपावती देतीलआपल्या स्वभावाबाबत बोलताना आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी, मी आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करत असतो. मोकळेपणा असल्यास मुक्तपणे संवाद होतो, त्यातून विविध क्लिष्ट विषयांवर मार्ग निघतो. त्याचबरोबर विश्वास हा एक टप्पा महत्त्वाचा आहे. या दोन बाबी जपतच कोल्हापूरसाठी काम करत राहणार आहे. येथून बदलून जाताना शहरवासीयांच्या प्रतिक्रियाच त्याची पोचपावती देतील, असा विश्वासही व्यक्त केला.