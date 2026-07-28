कोल्हापूर

Suraj Sakhare Firing Case: वडिलांचा पराभव अन् रस्त्याचं काम बंद पाडल्याचा राग! गुंड सूरज साखरेवरील गोळीबार महापालिका राजकारणातून; गणेश खाडेनं शूटरांना दिलेलं ॲडव्हान्स एक लाख

Kolhapur gang war latest news : कोल्हापुरातील सूरज साखरे गोळीबार प्रकरणात कंत्राटदार गणेश खाडेने सुपारी दिल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. अनेक आरोपींना अटक झाली असून न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
Suraj Sakhare firing case update

Suraj Sakhare attack, Municipal politics firing case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गुंड सूरज साखरे याचा ‘गेम’ करण्यासाठी महापालिका कंत्राटदार गणेश रमेश खाडे (रा. लक्षतीर्थ वसाहत) याने सुपारी दिल्याचे उघड झाले (Suraj Sakhare firing case update) आहे. महापालिकेत वडील रमेश खाडे यांच्याविरोधात प्रचारासह साखरेने आंदोलन करून रस्त्याचे काम बंद पाडल्याचा आर्थिक फटका बसला होता. याच रागातून ही सुपारी दिल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. हल्लेखोरांना एक लाख रुपये ॲडव्हान्स देऊन त्यांच्या अटकेनंतरची ‘सर्व जबाबदारी घेतो’ अशा शब्दही खाडेने दिल्याचे संशयितांनी पोलिसांना सांगितले.

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