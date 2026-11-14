Chandrakant Patil Gokul Controversy : मंत्री चंद्रकांत पाटील आमचे नेते आहेत, ते बोलले ते काय चुकीचे बोलले का? आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा सतेज पाटलांवर निशाणा

कोल्हापूर : सोशल मीडिया मॅनेज केला म्हणजे मंत्री चंद्रकांत पाटील खराब होत नाहीत, ते आमचे नेते आहेत. ते बोलले ते काय चुकीचे बोलले? यांनी चुकीच्या पद्धतीने हॉटेल बांधली, शासनाकडून एक रुपयाने जागा घेऊन ‘डोनेशन’ घेतात, यांचे काढायचे म्हटले तर भरपूर काढता (Chandrakant Patil Gokul victory speech controversy) येईल, असा इशारा आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आमदार सतेज पाटील यांचे नाव न घेता टोला दिला. गांधी मैदानाची पाहणी करण्यासाठी गेले असता ते माध्यमांशी बोलत होते..‘गोकुळ’च्या विजयानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या भाषणावर टीका होत असल्याबाबत विचारले असता आमदार क्षीरसागर म्हणाले, ‘मंत्री चंद्रकांत पाटील आमचे राज्याचे नेते आहेत. ते सर्वांना बरोबर घेऊन जातात. ते बोलले ते काय चुकीचे बोलले? मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर बसलेले फोटो तुम्ही तयार करता तर त्यांनी का बोलू नये. मुख्यमंत्र्याचा अवमान करत असाल, तर मंत्री पाटील बोलले ते योग्य आहे..काढायचे म्हटले तर भरपूर काढता येते; पण राजकारणात मर्यादा असाव्यात असे मला वाटते. २०१९ला माझा पराभव झाल्यानंतर मी पुन्हा सक्रिय झालो. सोशल मीडियावर माझ्या विरोधात ट्रेंड दिसत होता. आमच्या कुटुंबीयांत वाद होत होता. यांच्या मोठ्या संस्था आहेत. डी. वाय. पाटील ग्रुप आहे. ते वेगवेगळे मेसेज पाठवतात. त्यामुळे सोशल मीडिया मॅनेज केला म्हणजे मंत्री पाटील खराब आहेत, असा याचा अर्थ होऊ शकत नाही.’.Gokul Annual General Meeting 2026 Date : 'गोकुळ'ची सर्वसाधारण सभाही गाजणार; न झालेली सभा 30 नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावी लागणार, 25 रोजी न्यायालयात सुनावणी.मला मंत्री होण्याची संधी मिळायला हवीमंत्रिमंडळातील फेरबदलाबाबत आमदार क्षीरसागर म्हणाले, ‘त्याबद्दल मला काही माहिती नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी पहिल्या अडीच वर्षांत काहींना, तर पुढील अडीच वर्षांत काहींना संधी दिली जाईल, असे सांगितले होते. आमच्यासारख्या सीनिअर लोकांना संधी मिळायला पाहिजे. मात्र, आम्ही कधीही पक्षाच्या विरोधात बोललो नाही. माझ्या एकट्यापेक्षा पक्षातील सर्वांना अशी संधी मिळाली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.