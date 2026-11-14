कोल्हापूर

Chandrakant Patil Gokul Controversy : मंत्री चंद्रकांत पाटील आमचे नेते आहेत, ते बोलले ते काय चुकीचे बोलले का? आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा सतेज पाटलांवर निशाणा

Rajesh Kshirsagar statement on Chandrakant Patil : गोकुळच्या विजयानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भाषणावरून सुरू झालेल्या वादात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी त्यांची बाजू घेतली. तसेच सतेज पाटील यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत इशारा दिला.
Chandrakant Patil Gokul victory speech controversy

Chandrakant Patil Gokul victory speech controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : सोशल मीडिया मॅनेज केला म्हणजे मंत्री चंद्रकांत पाटील खराब होत नाहीत, ते आमचे नेते आहेत. ते बोलले ते काय चुकीचे बोलले? यांनी चुकीच्या पद्धतीने हॉटेल बांधली, शासनाकडून एक रुपयाने जागा घेऊन ‘डोनेशन’ घेतात, यांचे काढायचे म्हटले तर भरपूर काढता (Chandrakant Patil Gokul victory speech controversy) येईल, असा इशारा आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आमदार सतेज पाटील यांचे नाव न घेता टोला दिला. गांधी मैदानाची पाहणी करण्यासाठी गेले असता ते माध्यमांशी बोलत होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Chandrakant Patil
satej patil
rajesh kshirsagar
shivsena
Gokul Dudh Sangh Kolhapur

Related Stories

Kolhapur political controversy
Gokul Milk Union History kolhapur
Satej Patil PC
People will not forgive those attacking cooperation - Congress leader.