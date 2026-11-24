Shaktipeeth Highway Mapping : शक्तीपीठ महामार्गाच्या मॅपिंगला भुदरगड तालुक्यातील म्हसवे येथे शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. मंगळवारी (ता. २४) पहाटे पाचच्या सुमारास मॅपिंगचे काम सुरू होताच संतप्त शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत प्रशासनाच्या पथकाला विरोध केला. यावेळी संतप्त गावकऱ्यांनी मॅपिंगसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याची, तसेच काही वाहने आणि मॅपिंगच्या यंत्रांची तोडफोड केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे गावात काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली..प्रशासनामार्फत शक्तीपीठ महामार्गाच्या मॅपिंगचे काम करण्यासाठी मोनार्क कंपनीचे कर्मचारी आणि अधिकारी पहाटेच म्हसवे गावात दाखल झाले होते. त्यांनी मॅपिंगचे काम सुरू केले. मात्र, ही बाब समजताच शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. शेतजमिनींतून महामार्ग नेण्यास विरोध करत त्यांनी मॅपिंगचे काम थांबविण्याची मागणी केली..यावेळी शेतकरी आणि प्रशासनाच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. संतप्त ग्रामस्थांनी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचे तसेच मॅपिंगसाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रांचे आणि काही वाहनांचे नुकसान केल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिस्थिती चिघळल्याने मोनार्क कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना गावातून बाहेर पडावे लागले..Pune-Kolhapur Highway Traffic Update : पुण्याहून पाच तासात कोल्हापूर! ट्रॅफिकचं टेन्शन घेऊ नका, हे नवे पर्यायी रस्ते चेक करा.अखेर शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे मॅपिंगचे काम बंद पडले. प्रशासनाच्या पथकाला माघारी जावे लागले. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीची कोणतीही मोजणी करू देणार नाही, असा ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे. 'आमच्या जमिनी, आमचा हक्क' अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी महामार्गाच्या कामाला विरोध दर्शविला. दरम्यान, या घटनेमुळे शक्तीपीठ महामार्गाच्या भुदरगड तालुक्यातील कामाला पुन्हा विरोधाचे आव्हान निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.