Uttur Ghat Accident : उत्तुर घाटात अपघात नेमका कसा झाला? घटनाक्रम आला समोर; शेवटी मृतदेह जेसीबीने काढण्याची वेळ...

Kolhapur Accident News : आजरा-उत्तूर, मुमेवाडी घाटमार्गे रस्ता कोल्हापूरकडे जातो. याच मार्गावर गोव्याची मोठी वाहतूक असते. टेम्पोने धडक दिल्यानंतर झालेला अपघात पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती. चालकाचा टेम्पोवरील ताबा सुटल्याने अपघात झाल्याची चर्चा होती. पोलिस अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासह वाहतूक सुरळीत करण्यात गुंतले होते. दरम्यान, अपघाताचे दृश्य विदारक होते. घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. मृताच्या अवयवांचा चेंदामेंदा झाला होता. चपला, छोट्या बॅगा पडल्या होत्या. घटनास्थळी दाखल पोलिस व नागरिकांनी टेम्पोखाली सापडलेल्या मृतांना जेसीबीच्या साहायाने बाजूला काढले..उत्तूरमधील आपटे फाउंडेशनच्या शववाहिकेतून चारही मृतदेह गडहिंग्लजच्या उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तेथे आलेल्या नातेवाईक, मित्रमंडळींचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता. रात्री उशिरापर्यंत शवविच्छेदन सुरू होते. पोलिस उपअधीक्षक रामदास इंगवले, साहाय्यक निरीक्षक सागर पाटील, उपनिरीक्षक संजय पाटील, हवालदार जे. आय. मकानदार घटनास्थळी दाखल झाले..चांदे कुटुंबीय मुंबईतील पवईचेहोन्याळीचे चांदे कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून मुंबईतील पवईत वास्तव्याला आहे. मृत दीपकचे वडील दत्ताराम नोकरीनिमित्ताने मुंबईला गेले होते. तेव्हापासून दीपक, दोन बहिणी व आई-वडील तेथेच राहतात. आईला मुंबईतच बहिणीकडे ठेवून हे कुटुंब गावाकडे आले होते. त्यांच्यावर काळाने झडप घातली. या घटनेची माहिती मुंबईतील नातेवाइकांना कळविली. उद्या पहाटेपर्यंत ते येथे दाखल होतील..घटनास्थळ धोक्याचेचचोथ्याची खोप ते घाटापर्यंतचा रस्ता अपघातग्रस्त ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. यापूर्वीही अनेकवेळा येथे अपघात झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी खोपोली येथील एका महिलेचा खून करून मृतदेह याच ठिकाणी आणून जाळला होता. त्यामुळे ठिकाण सुरक्षित करण्याची गरज घटनास्थळी व्यक्त होत होती..Kolhapur Accident News : हळू येतो म्हणाले, पण ‘ते’आलेच नाहीत!, उत्तुर घाटात झालेल्या अपघातात संपूर्ण कुटुंब संपलं; चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या भावाचा आक्रोश.Kolhapur Accident: कोल्हापुरात भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू.पसार टेम्पो चालकाला पकडलेअपघातानंतर चालक पसार झाला होता. पोलिस त्याच्या शोधात होते. परिसरात पेट्रोलिंग करताना एकजण घाटातून कापशी माद्याळकडे आडवाटेने चालत जात होता. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता तोच चालक असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रेम रामदास चंदर (२४, रा. पुरे पलवार, पोस्ट सेमृता शिवरत्नगंज, अमेठी उत्तर प्रदेश) असे त्याचे नाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.