Nana Patekar: ‘तुम्ही खचू नका, एक फोन करा...’ १९७ महिलांच्या अश्रूंना आधार देणारे नाना सोलापूरकरांना पोरके करून गेले

सोलापूर : रंगभवनात समोर बसलेल्या त्या १९७ महिलांच्या डोळ्यांत अश्रू होते. संसाराचा आधार असलेला शेतकरी पती आत्महत्येने हिरावला होता. कुशीत लहान मुले होती आणि पुढचे आयुष्य कसे जगायचे, हा प्रश्न होता. त्या दिवशी नाना पाटेकर त्यांच्यासमोर उभे राहिले. अभिनेता म्हणून नव्हे, तर आधार देणारा आपला माणूस म्हणून. “तुम्ही खचू नका, एक फोन करा... लढा, पडू नका,” या शब्दांनी त्यांनी त्या महिलांच्या अश्रूंना हात दिला. दहा वर्षांनी पुन्हा त्याच सोलापुरातून मदतीची सुरुवात करण्याचे नानांचे स्वप्न होते; पण त्या स्वप्नाला सुरुवात होण्याआधीच नाना निघून गेले. आसवे पुसणाऱ्या त्या माणसाच्या जाण्याने आज सोलापूरकरांच्या डोळ्यांतच आसवे आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मायेचं पांघरूण अन् माहेरची साडीसप्टेंबर २०१५ मध्ये नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून मदतीचे काम सुरू केले. १४ मार्च २०१६ रोजी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील-घाटणेकर यांच्या पुढाकाराने छत्रपती शिवाजी महाराज रंगभवनात मदतीचा कार्यक्रम झाला. पती गमावलेल्या १९७ महिला तेथे आल्या होत्या. .यावेळी सुमारे ६५ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. कुमार करजगी यांनी १९७ ब्लँकेट आणि १९७ साड्या दिल्या. त्या महिलांना नानांनी दिलेला संदेश आजही तितकाच जिवंत आहे - “तुम्ही खचू नका, एक फोन करा... लढा, पडू नका.” त्या दिवशी नाना सोलापुरातून गेले, पण १९७ कुटुंबांच्या आयुष्यात ‘नाना’ नावाचा आधार ठेवून गेले होते. काल तो आधारही गेला..नानांचे सोलापूरशी नाते केवळ आठवणीत राहणारे नव्हते. ते पुन्हा काहीतरी करण्याच्या तयारीत होते. ज्येष्ठ पत्रकार कृष्णकांत चव्हाण यांना नानांनी ‘कृष्णकांत, दिवाळीपूर्वी सोलापुरातूनच सुरुवात करू,’ असे अलीकडेच सांगितले होते. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी पुन्हा मदतीचा उपक्रम सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली होती. २०१६ ते २०२६ या काळात जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या १३९ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्याचा विचार होता. बार्शीचे पत्रकार अजित कुंकुलोळ यांनी दोन हजार ब्लँकेट आणि साड्या देण्याचेही मान्य केले होते. सगळे ठरत होते. दिवाळीपूर्वी सोलापुरातून पुन्हा एकदा सुरुवात होणार होती... पण नाना कायमचे निघून गेले. त्यामुळे आता येणार नाहीत..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.नाम फाउंडेशनने केले ओढा खोलीकरणमंगळवेढा ः नाना पाटेकर यांनी जलसंधारणाच्या कामासाठी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून खुपसंगी ओढा खोलीकरण कामासाठी योगदान दिले. खुपसंगीततील ओढा खोलीकरण आणि रुंदीकरण या कामासाठी पानी फाउंडेशनने एक टू टेन ची मशीन दिली होती. परंतु खूपसंगी गावातील ओढ्याची लांबी सहा किलोमीटर पेक्षा जास्त होती. त्यामुळे ओढा खोलीकरणासाठी दोन मशीनची गरज होती. अशावेळी नाम फाउंडेशनचे संस्थापक नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांच्या सूचनेनुसार खुपसंगी गावासाठी दोन महिने मशीन चालवण्यासाठी दिल्या. त्यामुळे ओढा खोलीकरणाचे काम अत्यंत गतीने करता आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.