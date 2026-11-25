Shaktipeeth Highway Farmers Protest : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीवरून खानापूर तालुक्यात संघर्षाचा भडका उडाला आहे. नेवरी आणि भाळवणी परिसरात जमीन मोजणीसाठी आलेल्या प्रशासनाच्या पथकाला संतप्त शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. संतप्त शेतकऱ्यांनी हातात दगड घेतल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली, तर महिला शेतकऱ्यांनीही आक्रमक पवित्रा घेत मोजणीला विरोध केला..दरम्यान, काल सांगली जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावत माहुली व भाग्यनगर (ता. खानापूर) येथील शेतकऱ्यांनी मोजणी हाणून पाडली. पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिवसभर माहुली येथे ठिय्या मारला. सायंकाळी मोजणी न करताच अधिकारी आणि पोलिसांना माघारी फिरावे लागले..प्रस्तावित महामार्गाच्या जमीन मोजणीसाठी महसूल प्रशासन आणि पोलिसांनी जय्यत तयारी केली होती. विटा पोलिस ठाण्याबाहेर सकाळीपासून पोलिसांचा फौजफाटा तैनात होता. घानवड, हिंगणगादे, चिखलहोळ, माहुली आणि भाग्यनगर परिसरातही तयारी करण्यात आली होती..मात्र, शेतकऱ्यांनी मोजणी रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी ठिय्या मारला होता. माहुली येथील महामार्गाच्या प्रारंभबिंदूवर मोजणी सुरू करण्याच्या प्रयत्नावरून पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. यावेळी शक्तिपीठविरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक ॲड. दीपक लाड यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. काही वेळाने त्यांची सुटका झाली..Raju Shetti Shaktipeeth Protest : सांगली जिल्ह्यातही शक्तिपीठसाठी सर्वेक्षण, राजू शेट्टींचा गनिमी कावा; ‘तुमच्यात दम असेल तर आमच्या जमिनी मोजून दाखवा,’ थेट इशारा.संतप्त शेतकऱ्यांनी मोजणीचे यंत्र उचलून पोलिस व्हॅनमध्ये ठेवले. दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास मोजणीची यंत्रे घेऊन वाहन येताच आंदोलकांनी विरोध केला. काही शेतकरी वाहनासमोर आडवे पडले. ‘इंच इंच जमिनीसाठी रक्ताचे पाट वाहतील’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. भाग्यनगर येथेही ग्रामस्थांनी आंदोलन केले.राजू शेट्टी यांनी रात्रीपासूनच खानापूर तालुक्यात तळ ठोकला होता. ॲड. सुभाष पाटील, उमेश देशमुख यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि आंदोलनात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.