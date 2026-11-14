Anandrao Malgunde Disqualification : उरुण-ईश्वरपूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द; शिंदे गटाला जोरदार धक्का

ईश्वरपूर : उरुण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या अपात्रतेचा आदेश नगरविकास मंत्र्यांनी रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे मलगुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे, तर येथील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला जोरदार धक्का बसला (Anandrao Malgunde latest political news) आहे..सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० जुलै आणि १३ जुलै २०२६ रोजी पारित केलेल्या आदेशांद्वारे मलगुंडे यांना अपात्र ठरविले होते. या आदेशांना अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती. त्या स्थगितीविरोधात शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचे वाहतूक सेना जिल्हाप्रमुख जयकार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दोन रिट याचिका दाखल केल्या होत्या..न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्यासमोर ३० ऑक्टोबर रोजी या याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील ॲड. उमेश हनुमंत पवार यांनी स्थगितीच्या आदेशांमधील त्रुटी, तसेच अपिलीय स्तरावर वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या सुनावणीचा मुद्दा मांडला. अपात्रतेचे आदेश स्थगित करणारे आदेश कोणतेही ठोस कारण न देता आणि घाईघाईने पारित करण्यात आले, तसेच आरोप गंभीर स्वरुपाचे असतानाही स्थगितीचे आदेश अत्यंत त्रोटक पद्धतीने देण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते..Dilshad Mulla OBC Caste Certificate Invalid : 'काँग्रेस'च्या दिलशाद मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला ठरविला अवैध; नगरसेवकपद धोक्यात, मुल्ला उच्च न्यायालयात मागणार दाद.न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर रोजी पुनर्विचार अर्जावरील अंतरिम अर्जाचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांकडून किती कालावधी लागणार, याची माहिती घेण्याचे निर्देश सहाय्यक सरकारी वकिलांना दिले होते. त्यानंतर शासनाच्या अवर सचिवांनी स्वाक्षरी केलेले लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले. अंतिम सुनावणीची निश्चित तारीख अपरिहार्य परिस्थितीमुळे पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यात नमूद होते. २५ ऑगस्टच्या नोटिशीनुसार २ सप्टेंबरला सुनावणी होणार होती. त्यानंतर २१ ऑक्टोबरच्या नोटिशीद्वारे ती २८ ऑक्टोबरला निश्चित झाली; मात्र २७ ऑक्टोबरच्या नोटिशीद्वारे ती पुन्हा २९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली..सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असताना स्थगिती मात्र कायम असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करताना मंत्र्यांसमोर सुरू असलेली कार्यवाही आक्षेपार्ह असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. अपात्रतेचे आदेश स्थगित करताना कोणताही सकारण आदेश पारित झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शेवटची संधी म्हणून कार्यवाहीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली..या कालावधीत याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी देऊन कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश अपिलीय प्राधिकरणाला देण्यात आले होते. दोन आठवड्यांनंतर स्थगिती आपोआप संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही रिट याचिका निकाली काढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास मंत्र्यांनी आता अपात्रतेचा आदेश रद्द केल्याने नगराध्यक्ष मलगुंडे यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीला निर्णायक वळण मिळाले आहे..Gokul Milk Price Hike : 'गोकुळ'कडून तूर्तास दूध दरवाढीचा निर्णय नाही; नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केली भूमिका, मुख्यमंत्र्यांसह दूध विक्रेत्यांशी साधणार संवाद.शिवसेना कार्यकर्त्यांचा हिरमोडनगरविकास खाते असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल कायम राहील, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांना होती. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केल्यामुळे आमदार जयंत पाटील यांची शिष्टाई कामाला आली, तर शिवसेनेचा आजच्या निकालाने हिरमोड झाला. त्यामुळे शहरात या राजकीय चर्चेला उधाण आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.