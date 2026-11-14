पश्चिम महाराष्ट्र

Anandrao Malgunde Disqualification : उरुण-ईश्वरपूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द; शिंदे गटाला जोरदार धक्का

Anandrao Malgunde disqualification order cancelled : उरुण-ईश्वरपूरचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांचा अपात्रतेचा आदेश नगरविकास मंत्र्यांनी रद्द केला. या निर्णयामुळे मलगुंडेंना मोठा दिलासा मिळाला असून, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला राजकीय धक्का बसला आहे.
Anandrao Malgunde latest political news

Anandrao Malgunde latest political news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ईश्वरपूर : उरुण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांच्या अपात्रतेचा आदेश नगरविकास मंत्र्यांनी रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे मलगुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे, तर येथील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला जोरदार धक्का बसला (Anandrao Malgunde latest political news) आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Jayant Patil
Court
Eknath Shinde
shivsena