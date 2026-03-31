Pune ST Ashtavinayak tour: एसटी महामंडळाची ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे तीर्थाटन योजना’ सुरू; पुण्यातून अष्टविनायक दर्शन टूर पॅकेजची पहिली बस ४ एप्रिलला

अविनाश ढगे ः सकाळ वृत्तसेवापिंपरी ः महाराष्ट्र राज्य महामार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे एसटी संगे तीर्थाटन योजने'अंतर्गत प्रथमच खासगी पर्यटन कंपन्यांप्रमाणे 'टूर पॅकेज' ठरवले आहे. याचा श्रीगणेशा पुण्यातून केला असून, संकष्टी चतुर्थीनिमित्त शिवाजीनगर (वाकडेवाडी) आगारातून चार एप्रिल रोजी 'अष्टविनायक दर्शन' बस सोडण्यात येणार आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग ठरणार आहे..एसटी महामंडळाने ७८व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. एसटी आता प्रवासापुरतीच मर्यादित न राहता प्रवाशांना आता सर्व सुखसोयींसह पर्यटनही करता येणार आहे. 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे एसटी संगे तीर्थाटन योजने'अंतर्गत राज्यातील तीर्थस्थळे, गडकिल्ले आणि थंड हवेच्या ठिकाणी भेट देता येणार आहे. यासाठी एसटी महामंडळाने खासगी पर्यटन कंपन्यांप्रमाणे 'टूर पॅकेज' डिझाईन केले आहेत. यामध्ये प्रवासासह प्रवाशांची निवास व्यवस्था, नाष्टा, जेवण आणि इतर सोयीसुविधांचा समावेश केला आहे. पुरूष, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टूर पॅकेजचे दर वेगवेगळे निश्चित करण्यात आले आहेत. एसटी महामंडळाने पहिले टूर पॅकेज 'अष्टविनायक दर्शन' यात्रेसाठी जाहीर केले असले तरी भविष्यात राज्यातील अनेक पर्यटन स्थळांसाठी टूर पॅकेज डिझाईन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खासगी कंपन्यांपेक्षा कमी दरामध्ये पर्यटन स्थळांना भेटी देता येणार आहेत..या मिळणार सुविधाएअर सस्पेन्शन आणि पुशबॅक सीट असलेली नॉन एसी बसयात्रेमध्ये अनलिमिटेड पाणी, चहा, नाश्ता आणि जेवणनिवास व्यवस्था : राहण्याची सुरक्षित आणि उत्तम सोयअंघोळीचे किट (शाम्पू, साबण, तेल, पावडर, ब्रश, टूथपेस्ट)अनुभवी मार्गदर्शन : भक्तांच्या सेवेसाठी तत्पर टीमसाइड बॅग, शॉपिंग बॅग, लगेज टॅग.नियोजित पॅकेज टूरकोकण दर्शनतुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूरदत्त परिक्रमा (औदुंबर, नृसिंहवाडी, शिरोळ आणि कुरुंदवाड)अकरा मारुती दर्शनसाडेतीन शक्तिपीठमहाराष्ट्रातील पाच ज्योतिर्लिंगमहाबळेश्वर दर्शनरायगड दर्शन.